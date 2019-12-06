«Я встал и ушел». Режиссер Александр Сокуров сообщил о попытке обсудить проблемы Шиеса с полпредом президента в СЗФО

Режиссер Александр Сокуров встретился с полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном, чтобы выяснить, как решаются проблемы в Архангельской области. В частности, он спросил высокого чиновника о строительстве мусорного полигона на Шиесе. На своей официальной странице в Facebook режиссер рассказал, как прошла встреча.

Член президентского Совета по правам человека, знаменитый режиссер Александр Сокуров попытался задать вопросы, но не получил ответа ни на один из них.

- Никогда ранее я не встречался с начальствующим господином, столь враждебно и высокомерно настроенным по отношению к своему соотечественнику. И по отношению к людям, гражданам вообще. Встреча просто потрясла меня своей бесполезностью. Обсудить тревогу архангелогородцев, их открытый долговременный протест не получилось. Представитель президента несколько раз повторил, что, мол, ничего особенного не предполагается, никаких работ не ведется, нет никаких специалистов с их категорическими рекомендациями не строить полигон. И нет вообще предмета для обсуждения. С очевидным раздражением представитель президента недоумевал — с какой стати какой-то режиссер вообще влезает в эту проблему. Совершенно очевидно, что сам факт существования Совета по правам человека вызывает у моего собеседника нескрываемое раздражение, - написал Александр Сокуров в Facebook.

Знаменитый режиссер не стал задавать другие подготовленные вопросы. «С нескрываемым чувством гнева, возмущения, с отчаянием я встал и, не прощаясь, ушел из этого государственного кабинета» - подытожил Александр Сокуров. Полный текст эмоционального послания вы можете прочитать вот здесь.

Напомним, что 15 октября полпред президента Александр Гуцан побывал в Сыктывкаре. Официальной целью визита был мониторинг исполнения поручений и указов президента России. Спустя неделю 23 октября сотрудники МВД по Коми на десяти авто сопровождали два бензовоза и машину с углем, которые направлялись на Шиес. Силовики Коми ни разу до этого месяца не были замешаны в защите интересов строителей мусорного полигона, хотя протесту на Шиесе исполнилось больше года. Что же изменилось? В пресс-службе МВД по Коми были лаконичны: «Комментарии по Шиесу мы не даем». Но связаны или нет марш-бросок на Шиес и визит Гуцана, неизвестно.

Справка: чем известен Александр Сокуров?

- Народный артист России, трижды лауреат Государственной премии РФ.

- Член президентского Совета по правам человека.

- Лауреат премии Организации Объединённых наций, Премии Святого Престола (Ватикан) «Человек Третьего тысячелетия», Премии имени Брессона, премии имени Витторио де Сика (государственной премии Италии), «Премии Свободы», учреждённой Анджеем Вайдой, премии имени А.Тарковского, премии «Триумф», премии Г.Козинцева.

- Пятикратный участник программы Каннского фестиваля, обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля, восьмикратный лауреат премии ФИПРЕССИ, четырёх премий «Ника», трижды лауреат премии ТЭФИ, премии Всероссийского общества защиты памятников культуры в номинации «Подвиг», один из первых лауреатов премии «Небесная линия», Почётный гражданин городов Венеция и Неаполь.

- По решению Европейской киноакадемии, принятому к 100-летию кинематографа, Александр Сокуров вошёл в число ста лучших режиссёров мира.

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