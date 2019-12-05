Коми вошла в общероссийское экодвижение, чтобы защитить страну от свалок

В России родилось новое общероссийское экологическое движение, куда вошло несколько организаций Коми. Чем будет заниматься движение, «КП» рассказала эколог Нина Ананина, которая присутствовала на первой пресс-конференции новой структуры в Сахаровском центре в Москве.

- 30 ноября прошел съезд правозащитников и экологов со всей России. Когда каждый начал кратно говорить о локальных экологических проблемах, то стало понятно, что ситуация в стране катастрофическая. Практически не существует региона, где нет проблем с экологией. Те, кто борются с ними, сталкиваются с теми же трудностями, что и мы в Коми. Например, это необходимость юридической поддержки, взаимодействие с медиа (если о проблеме не говорят в СМИ, то о ней никто и не знает), координация работы с регионами. Созрело решение о создании гражданского экологического общественного движения, - рассказала Нина Ананина.

Новая структура будет консолидировать и положительный, и отрицательный опыт каждого движения для оперативного решения проблем. Это необходимо для того, чтобы в Москве знали об экологии Камчатки, в Калининграде — об обстановке в Сибири, а во Владивостоке - о Шиесе. Самое важное, что новое движение — это низовой запрос, то есть оно родилось не по велению власти, а по решению людей, которые реально сражаются за экологическое благополучие на местах.

Нина Ананина отметила, что впереди у нового движения много работы. Уже создан оргкомитет, предстоит разработать устав, структуру и механизмы взаимодействия с регионами. В новое движение входит около 40 организаций, среди них и объединения из Коми - это Комитет спасения Печоры, Комитет защиты Вычегды, Гражданское общество Республики Коми, НКО «Экологи Коми», Бессрочная акция протеста Сыктывкара и Эжвы, Инициативная группа Ухта-Сосногорск.

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