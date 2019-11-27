2019-11-27T16:57:30+03:00
Общество

МВД по Коми ответило, почему сыктывкарский ОМОН сопровождал бензовозы на Шиес

Экоактивисты получили официальный комментарий министерства
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото КомиОнлайнаФото КомиОнлайна
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23 октября сотрудники МВД по Коми на десяти авто сопровождали два бензовоза и машину с углем, которые направлялись на Шиес. Силовики Коми ни разу до этого не были замешаны в защите интересов строителей мусорного полигона, хотя протесту на Шиесе исполнилось больше года. Что же изменилось? В пресс-службе МВД по Коми были лаконичны: «Комментарии по Шиесу мы не даем». Между тем, экоактивисты отправили запрос в МВД по Коми и получили официальный ответ.

- Сотрудники органов внутренних дел по Коми действовали в соответствии с Федеральным законом от 07.02. 2011 №3-ФЗ «О полиции» и следовали по направлению станции Шиес для обеспечения охраны общественного порядка. В ходе рассмотрения обращения нарушений действующего законодательства РФ со стороны должностных лиц МВД по Коми не установлено, - говорится в ответе на запрос. В другом ответе указано, что «иные задачи, в том числе, сопровождение «бензовозов», не выполнялись».

Фото КомиОнлайна

Фото КомиОнлайна

Экоактивисты называют ответы на запросы абсурдными: «Больше сотни сотрудников МВД и Росгвардии охраняли общественный порядок в лесу на заброшенной станции? За кого вы держите людей?»

Фото КомиОнлайна

Фото КомиОнлайна

Напомним, что возведение мусорного полигона на станции Шиес без технического проекта и разрешения на строительство началось летом 2018 года. Сразу же инвестор столкнулся с протестом местного населения — люди организовали на станции круглосуточную вахту, затем она переросла в коммуну.

Фото КомиОнлайна

Фото КомиОнлайна

В июне стройку законсервировали, чтобы провести государственную экологическую экспертизу. Некоторые СМИ сообщали, что «заморозка» объекта связана с особым поручением аппарата президента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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