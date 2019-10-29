2019-10-29T14:17:47+03:00
Общество

Полиция Коми ликвидировала пост защитников Шиеса

Действия сотрудников правоохранительных органов люди зафиксировали в прямой трансляции
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Константина Зайцева/vk.comФото Константина Зайцева/vk.com
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Вагончик экоактивистов на посту «Переправа» опечатали и увезли на эвакуаторе при содействии полиции Усть-Вымского района. Действия сотрудников правоохранительных органов люди зафиксировали в прямой трансляции.

Пост «Переправа» находится недалеко от поселка Мадмас в 130 километрах от Сыктывкара. Там противники строительства мусорного полигона на Шиесе почти год круглосуточно следят за техникой, которая переправляется через Вычегду. Тучи над постом сгустились в конце прошлой недели. В минувшую пятницу к экоактивистам пришли полицейские. Они попросили убрать вагончик, ссылаясь на статью 7.1 Кодекса об административных правонарушениях («‎Самовольное занятие земельного участка»). Вчера, 28 октября, к ним наведались сотрудница администрации Усть-Вымского района и полицейские. Последние уже в темноте производили некие замеры. Судя по записи видеотрансляции сотрудники правоохранительных органов проводили «протокол осмотра места происшествия».

Сегодня, 29 октября, около 11 часов полиция и эвакуатор приехали на пост и начали процедуру опечатывания. Экоактивисты организовали прямую трансляцию с места событий. На записи видно, что люди ведут себя мирно, не препятствуют сотрудникам правоохранительных органов. При этом экоактивисты говорили о замеченных ими нарушениях. Например, вагончик начали грузить несмотря на то, что внутри горела печка, а это довольно огнеопасно.

- Мы требовали предъявить нам документы, на основании которых происходит эвакуация нашей собственности — это можно сделать только через суд. У них таких бумаг не оказалось. Сейчас в вагоне печь затоплена — нас не пустили даже залить ее. У вагона колеса спущены, его не имеют права увозить в таком виде — это противоречит всем правилам и нормам эвакуации транспортных средств. Но их это не остановило, — сообщил МБХ экоактивист Павел Нечаев.

В итоге, вагончик и теплицу, где люди хранили теплые вещи, демонтировали и увезли. Эковолонтеры провожали эвакуатор и полицию криками «Позор!»

Отметим, что 23 октября сотрудники МВД по Коми на десяти авто сопровождали два бензовоза и машину с углем, которые направлялись на Шиес. Силовики Коми ни разу до этого месяца не были замешаны в защите интересов строителей мусорного полигона, хотя протесту на Шиесе исполнилось больше года. Что же изменилось? В пресс-службе МВД по Коми были лаконичны: «Комментарии по Шиесу мы не даем». Между тем, экоактивисты не собираются опускать руки:

- Защитники Родины продолжат борьбу против незаконного строительства полигона для московского мусора на станции Шиес в рамках закона. Мы будем требовать законности от всех органов власти, - говорят активисты движения «Комитет защиты Вычегды».

Напомним, что жители России протестуют против строительства полигона с осени прошлого года. С весны на станции Шиес экоактивисты развернули палаточный лагерь: люди едут туда со всей России. 15 июня строительные работы на станции были приостановлены. Впереди — прохождение государственной экологической экспертизы. Стоимость полигона, где планируют хранить столичные бытовые отходы, оценивается в 10,5 млрд рублей. Ожидается, что площадь свалки составит более 5 тысяч гектаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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