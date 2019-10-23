Сыктывкарский ОМОН сопровождал бензовозы на Шиес через Урдому

Сегодня ранним утром, 23 октября, сыктывкарский ОМОН сопровождал бензовозы на Шиес, где хотят построить самый большой в Европе мусорный полигон. Об этом сообщают на паблике «Поморье-не помойка» со ссылкой на экоактивистов, которые дежурят на народной вахте в Ленском районе.

— Выезд для любого транспорта в сторону Шиеса и Урдомы закрыт. Ожидается перегон бензовозов через ж/д пути, — сообщает группа «Поморье — не помойка!». Кроме всего прочего, жители Урдомы сообщают, что с 9 утра в поселке исчез интернет, мобильный интернет работает с перебоями.

Межрегиональное общественное движение «Комитет защиты Вычегды» подтвердило информацию экоактивистов. «Усиленная спецподразделениями полиция МВД Коми сопроводила бензовозы через газопровод на стройку полигона для московского мусора у станции Шиес». На момент публикации статьи редакции не удалось получить комментарий у МВД по Коми.

Кстати, в это время в Сыктывкаре происходили обыски активистов, которые выступают против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Сообщают, что проходили обыски у Михаила Габова и Виктора Вишневецкого. Последний позже вышел на связь - с ним все в порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Архангельске силовики пришли с обысками к журналисту, который пишет про полигон на Шиесе

Это уже третий случай обысков в квартирах экоактивистов за неделю (подробности).