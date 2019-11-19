«Мы не уйдем!» Защитники Шиеса ожидали очередного сноса палаточного лагеря, но все закончилось хорошо

18 ноября в очередной раз нависла угроза над лагерем экоактивистов на Шиесе, где хотят построить самый большой в Европе мусорный полигон. Сотрудники ЧОПа вручили им бумагу с требованием добровольно убрать палатки, иначе возможна их принудительная ликвидация. Люди кинули клич о всеобщей мобилизации, и на станцию в довольно морозный день приехали до 150 человек. Среди них были и особенные гости — депутаты Московской городской думы. «КП-Коми» побывала на месте событий и увидела, как экоактивисты несут оборону против мусорной угрозы в зимних условиях.

Спокойствие, только спокойствие

Для тех, кто не был в палаточном лагере несколько месяцев, перемены ошеломительны. На посту «Костер» бивуаки с навесом превратились в крепкий домик со стеклянными окнами. Внутри теплая печка, удобные сиденья и даже кровать. Картину дополняет гитара и песни про батьку-атамана. Некоторые активисты живут здесь с мая: «Работал на стройке, уволился, приехал сюда. Другого выхода, как быть на Шиесе, не вижу», - говорит парень с гитарой.

Осеннюю грязь скрыл толстый слой снега. Добраться по нему до станции Шиес и поста «Ленинград» легче — дорожка утоптана десятками ног экоактивистов. Сотрудники охранного предприятия встречают новоприбывших уже у железной дороги, что кажется довольно странным: до станции шагать еще 400 метров, а ЧОПовы зачем-то сторожат насыпи. Все они как и прежде похожи на черных манекенов благодаря темным формам и закрывающим лицо балаклавам. «Считают тех, кто прибыл сегодня», - говорят бывалые.

Сотрудники ЧОП встречают экоактивистов молча. Иногда они отворачиваются, когда на них наводишь камеруФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Зимний Шиес издалека полыхает флагами и плакатами на фоне солнца. Лагерь утеплился — летние навесы ушли в прошлое, еду готовят на закрытой кухне. Столовая защищена от ветра и холодного воздуха стенами. Правда, вместо дверей — полог из ткани, но холод он не пропускает. Активист Виктор Вишневецкий рассказал, что для зимы уже построили шесть маленьких домиков, в которых защитники Шиеса будут пережидать морозы.

Поезда проезжают мимо с протяжными гудками - так они приветствуют экоактивистов. Люди машут в ответ.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В последние месяцы поток экоакивистов на Шиес стал иссякать — иногда в лагере было всего по 8-10 человек. Однако 18 ноября люди мобилизовались, с утра в палаточном лагере уже было 150 человек — это жители Урдомы, Мадмаса, Архангельска, Сыктывкара и других городов страны. Приехали даже ставропольские казаки, которые предлагали экоактивистам создать «общину хозяев земли русской». Люди как обычно жгли костры, варили супы и каши, ходили дежурить на посты — все это вперемешку с тревожным ожиданием.

Представители Ставропольского края предложили создать на Шиесе общинуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Пришла бумага от экотехнохнопарка «Шиес» о том, что представители организации будут делать проект рекультивации. Пишут, мол, убирайте палаточный лагерь. Но проект же на компьютере рисуют, наши строения не должны работникам технопарка мешать, - говорит архангельский активист Юрий Чесноков. - К счастью, с утра все тихо, никто не приходил — ни полиция, ни ЧОП. Интересно, что защитить Шиес после поста о возможном сносе лагеря приехало больше 150 человек — значит есть еще порох в пороховницах.

Юрий Чесноков показывает важный экспонат - крылья Древарха и его водяной пистолет (из последнего мужчина обстреливал полицейских мочой)Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Открой личико

В лагере 18 ноября до полудня было спокойно, после скучать не пришлось. Около часу зазвонил знакомый набат — клич об общем сборе. Люди устремились к станции, где депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Павел Тарасов провели им мастер-класс, как общаться с сотрудниками ЧОП.

Сотрудники ЧОП отказались показывать лицоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Депутаты пытались понять, почему сотрудники «Гарант безопасность» ходят в масках и не показывают удостоверения охранников. Они попросили одного из них показать документы, но получили отказ. Человек в маске стушевался, когда Павел Тарасов стал сыпать правовыми формулировками — «Вы должны это сделать согласно закону «О частной детективной и охранной деятельности». ЧОПовец на это ответил, что находится не при исполнении, а просто дышит свежим воздухом. Он сам не заметил, как провалился в правовую яму, которую для него вырыл депутат. Раз они носят маски — их документы должны проверяться. Закон о террористической безопасности никто не отменял.

Полицейские сказали, что документы у сотрудников ЧОП проверят, но подальше от посторонних глазФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Полицейские сказали, что документы проверят, но нужно отойти в сторону от камер экоактивистов. Такое положение дел депутатов не устроило — они, как заявители, должны присутствовать при проверке. Но полиция решила иначе. Под дружное скандирование «Проверяй!» ЧОПовцев повели в отделение, где их удостоверения проверили за занавеской.

Сотрудники ЧОП пошли в отделение полиции - показывать документыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- В Москве мы подадим запрос, чтобы уполномоченные органы отделов лицензионно-разрешительной работы выяснили, по какой причине сотрудники ЧОП не показывают документы. Вы, в свою очередь, когда будет свободная минута требуйте предъявлять документы, в случае отказа — пишите заявление в полицию. Надо понимать, что никто из ЧОПовцев находиться здесь в масках законно не может. Охранники могут сколь угодно хорохориться, но, нравится это им или не нравится, они должны предъявить удостоверение и для сверки с ним открывать лицо, - отметил Тарасов.

Москва протестует

Депутат Евгений Ступин пытался пройти в святая святых - за огороженную территорию, где находится общежитие охранников и часть техники. Однако народного избранника туда тоже не пустили.

- Это общая территория, не имеющая статуса ограниченного доступа. Все могут туда пройти. Нам отказали, но при этом не ввели в курс правовых оснований для ограничения, не предоставили никаких документов. Я написал запрос по этому поводу в экотехнопарк. Мы же действуем в правовом поле, - говорит Евгений Ступин.

Депутата Евгения Ступина не пустили за заборФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Он рассказал, что депутаты Мосгордумы давно в курсе Шиеса. Еще в прошлом году посылали кучу запросов в разные ведомства, чтобы прояснить ситуацию, но тщетно - получали лишь отписки с витиеватыми формулировками. Единственный содержательный ответ поступил в декабре 2018 года от Роспотребнадзора по Москве — ведомство ответило, что мусор сортироваться перед отправкой не будет.

Полицейский объясняет, почему экоактивистам нельзя шуметьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Не хотят московские чиновники надлежащим образом заниматься раздельным сбором отходов, то есть предотвращением мусора. Для них проще все либо на свалку вывезти, либо сжечь. Москва протестует, они решили мусор повезти в другие регионы. С Шиесом не выходит, но чиновники продолжают упорствовать в своем решении, хотя понимают его бесперспективность и глупость, мол, вроде как-то приняли, надо дожать. Потому что отход назад будет сигналом жителям других регионов, что против свалок можно успешно бороться. Они этого сигнала боятся, - говорит Ступин.

Поезда не устают приветствовать людей, которые в мороз дежурят на постахФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Шиес: мы не уйдем

Очередной день X, когда лагерю должен был прийти конец, завершился, угроза сноса миновала. Экоактивисты делились впечатлениями за тарелкой супа у костра и рассказывали, почему холодным ноябрьским вечером они на Шиесе, а не дома на диване. «Я не смогу в глаза сыну смотреть, если полигон построят, понимаешь». Слоган «Шиес: мы не уйдем» здесь обретает смысл.

Кстати, слухи о ликвидации лагеря далеко не новы — время от времени они вспыхивают с особой силой. Так, 30 мая экоактивисты получили бумагу, что лагерь снесут «в связи с проведением расчистки полосы отвода». Тогда на станцию приехали сотни людей, но никаких активных действий со стороны ЧОП и полиции не было.

День закончился хорошо. Люди верят - полигона не будетФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Но не все истории с «ликвидацией» заканчивались хорошо. Так, в конце октября полиция забрала вагончик на посту «Переправа» у реки Вычегда по постановлению Ростехнадзора — якобы он стоял на месте незаконно, а рядом высоковольтная линия. Именно поэтому экоактивисты всегда начеку. Но все чаще и чаще среди них возникают разговоры, что полигона не будет. Просто пока строители экотехнопарка не придумали, как красиво признать, что люди имеют право на соблюдение закона.

Напомним, что возведение мусорного полигона на станции Шиес без технического проекта и разрешения на строительство началось летом 2018 года. Сразу же инвестор столкнулся с протестом местного населения — люди организовали на станции круглосуточную вахту, затем она переросла в коммуну. В июне стройку законсервировали, чтобы провести государственную экологическую экспертизу. Некоторые СМИ сообщали, что «заморозка» объекта связана с особым поручением аппарата президента.

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