«Если нас задержат — это значит, что власть боится народа»: в Архангельске прошел митинг против свалки на Шиесе

Против незаконного обустройства полигона под московский мусор на станции Шиес одновременно митинговал Сыктывкар и Архангельск. В столице Поморья несогласованная акция собрала, по разным оценкам, от 3 до 10 тысяч участников, сообщает интернет-издание «7x7».

Протестующие собрались на площади Профсоюзов, а затем прошлись большой колонной по центральному проспекту Архангельска и дошли до площади Ленина, Шествие неоднократно пытались остановить блюстители правопорядка, полицейские кордоны четыре раза перекрывали улицу, по которой шли участники акции протеста. Однако каждый раз повторялась одна и та же ситуация: люди проходили сквозь кордоны — шествие продолжалось.

Фото: 7x7-journal.ru

- Мы пришли сюда эволюционировать. Если нас задержат сегодня — это будет явный знак того, что людей, которые просто вышли на демонстрацию, власть боится. Это будет явный показатель того, что мы сильнее и можем отвоевать свою родную землю, — рассказала корреспонденту «7x7» девушка по имени Полина.

Акция протеста прошла под пристальным надзором сотрудников полиции. Но задержаний не было. После митинга на площади Ленина несколько участников решили продолжить протест и поставили палатку у постамента памятника. Полицейские сразу свернули и забрали ее.

А тем временем

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что регион не планирует отказываться от строительства мусорного полигона «ЭкоТехноПарк Шиес», несмотря на протесты граждан.

- А куда мусор девать? Если Питер заберет к себе [мусор], то откажусь [от полигона]. Питер заберет себе мусор?» – заявил Орлов корреспонденту «Фонтанки» в кулуарах Арктического форума в Санкт-Петербурге.