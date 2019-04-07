2019-04-07T21:25:06+03:00
Общество

Против свалки в Шиесе – на русском, коми и финском

Митинг в Сыктывкаре объединил, по разным оценкам, 2,5 тысячи человек, на акцию протеста собрались жители Коми и Архангельской области.
Алиса КОЗЛОВА
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Сыктывкарский митинг собрал около 2,5 тыс человек - против обустройства мусорного полигона на станции Шиес выступили жители столицы Коми, а также гости из Архангельской области.Сыктывкарский митинг собрал около 2,5 тыс человек - против обустройства мусорного полигона на станции Шиес выступили жители столицы Коми, а также гости из Архангельской области.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Сегодня в Сыктывкаре состоялся рекордный по числу участников митинг против свалки московского мусора на станции Шиес. Против обустройства полигона выступили примерно 2,5 тысячи человек - в Мичуринском парке собрались жители столицы Коми, гости из Усть-Вымского поселка Мадмас и Архангельской области. Акция протеста была согласована с сыктывкарской администрацией.

Акция протеста была согласована с сыктывкарской администрацией Фото: Алиса КОЗЛОВА

Акция протеста была согласована с сыктывкарской администрациейФото: Алиса КОЗЛОВА

Экологическая угроза, которая нависла одновременно над двумя регионами, волнует тысячи людей. Те, кто пришел в Мичуринский парк, выражали свое возмущение как вербальными, так и визуальными средствами. От обилия плакатов у корреспондента «Комсомолки» разбегались глаза. Транспаранты, растяжки, стикеры и плакаты большинство участников акции изготовили своими руками. Привычные лозунгы «Руки прочь от Шиеса!», «Москва, храни свой мусор у себя!», «Север – не помойка!» соседствовали с надписями на коми и даже на финском языках. Одна из протестующих подготовила для митинга плакат с надписью на языке народа суоми, стремясь показать, что масштабы проблемы давно приобрели международный уровень.

Единение финно-угорских народов: плакаты на коми и финском языке. Фото: Алиса КОЗЛОВА

Единение финно-угорских народов: плакаты на коми и финском языке.Фото: Алиса КОЗЛОВА

– Здесь сказано примерно следующее: «От нас вывозят нефть, уголь и газ, а нам хотят вернуть мусор», – дословно перевела «КП в Коми» надпись на плакате его автор.

Атмосферу протеста подогревали выступления активистов, а сегодня трибуну предоставили политикам, общественникам, экологам и рядовым гражданам.

Люди обеспокоены тем, что над Коми нависла экологическая угроза Фото: Алиса КОЗЛОВА

Люди обеспокоены тем, что над Коми нависла экологическая угрозаФото: Алиса КОЗЛОВА

Под общее одобрение на трибуну вышел общественный активист Виктор Вишневецкий, напомнивший о незаконности строительства мусорного полигона на станции Шиес.

– Уже почти год на границе нашего региона строится полигон для мусора из Московской области, но у этой стройки нет никаких документов, никаких экспертиз и общественных слушаний. Я писал заявления в различные инстанции, но не получил внятного ответа, – заявил спикер и под бурные аплодисменты митингующих напомнил, – уже месяц стройка стоит, народ восстал и остановил стройку! Мы доказали, что с севером так поступать нельзя!

Народ протестовал против обустройства полигона для отходов из Московской области. Фото: Алиса КОЗЛОВА

Народ протестовал против обустройства полигона для отходов из Московской области.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Выступающие приводили пугающие выводы экологов: 60% воздушных масс от мусорного полигона в Шиесе пойдут в сторону Сыктывкара. Экологический активист Нина Ананина из Сыктывкара описала страшные перспективы «заработавшего» Шиеса.

В болоте очень агрессивная среда, а для северного климата характерны перепады температуры. Очень скоро упаковка потрескается и через нее просочится жидкость, мерзкая и вонючая. Там же, на свалке, будет образовываться свалочный газ, который ядовит и взрывоопасен, – описала «радужные» перспективы Шиеса сыктывкарский эколог

Экологическую тему продолжил журналист Михаил Казанцев. Он призвал участников митинга отказаться от полиэтиленовых пакетов, а перейти на матерчатые сумки. «Пластик и полиэтилен очень агрессивны для окружающей среды! Весь другой мусор рассосется, а пластик – самая большая опасность! Эти вещества очень долго разлагаются и загрязняют почву».

Сыктывкарский пенсионер рассказал об возможных экономических потерях. Фото: Алиса КОЗЛОВА

Сыктывкарский пенсионер рассказал об возможных экономических потерях.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Об экономической стороне проблемы высказался пенсионер Николай Дергач.

– В Сыктывкаре подешевеют квартиры, никто не захочет жить рядом со свалкой. Сыктывкар опустеет, смотрите, сколько людей уже уехало из Коми. А появится эта помойка, вы даже квартиру продать не сможете, – предупредил пожилой житель столицы Коми и призвал мужчин среднего возраста активнее участвовать в протестном движении.

Митинг продлился примерно два часа и прошел без нарушений.Следующую акцию протеста организаторы намерены провести 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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