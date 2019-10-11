Воркутинский шахтер развернул на Эльбрусе плакат про Шиес

Воркутинский шахтер Сергей Курдюков в сентябре совершил восхождение на Эльбрус. На вершине самой высокой точки России и Европы мужчина развернул плакаты «Шиес — не помойка» и «Воргашору — достойная больница». О том, как сбылась его мечта взобраться на высочайшую гору, он рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми».

В январе прошлого года Сергей посмотрел захватывающий документальный фильм «Достигая невозможного» о восхождении на Эверест. С тех пор мысль самому примерить на себя роль альпиниста не отпускала его.

Восхождение было поэтапным - с постепенным набором высоты

Полтора года воркутинец готовился к восхождению морально и физически — бегал и активно занимался физкультурой. Ко всему прочему, шахтерская работа тоже помогала ему в подготовке. Например, в шахте такой же разреженный воздух, как и на высоте, а физические нагрузки не уступают в интенсивности горным тренировкам.

В августе этого года во время отпуска Сергей, оставив семью отдыхать в Анапе, отправился в Кабардино-Балкарию, где и находится самая высокая точка России — Эверест. Основное снаряжение — кошки и ледорубы — ему предоставили в компании, которая помогала туристам в восхождении.

Фото из личного архива героя статьи

Перед покорением Эльбруса. было несколько тренировочных восхождений и ночевок с постепенным набором высоты. Наконец, в ночь с 6 на 7 сентября воркутинец вместе с другими участниками группы «пошел на штурм» высоты.

В 10 часов утра он стоял на вершине и любовался развернувшимися перед глазами видами. За полчаса, которые он провел на самой высокой точке России, он развернул небольшие бумажные плакаты - «Шиес — не помойка» и «Воргашору — достойная больница». По его словам, это две большие проблемы, о которых нельзя молчать.

- В Воргашоре проживает 12 тысяч человек, рядом находятся крупные шахты, а достойного лечения нет. Работники шахт в случае чего могут не дождаться квалифицированной медицинской помощи, что страшно. Шиес тоже большая проблема. Родные жены из Архангельской области, поэтому строительство мусорного полигона не может меня не волновать, - рассказал Сергей.

Фото из личного архива героя статьи

Сергей отметил, что во время восхождения на его глазах сильных мужчин спускали вниз из-за того, что их организм не справлялся с нагрузками. Мужчина рассказал, что и ему физической подготовки не хватает. Но в будущем Сергей хочет попробовать взобраться на Эльбрус еще раз, но с другой стороны горы. К следующему походу он будет готовиться еще тщательнее.

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