2019-10-11T12:52:46+03:00
Общество

Воркутинский шахтер развернул на Эльбрусе плакат про Шиес

Мужчина также обратил внимание на медицину в Воргашоре
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из личного архива героя статьиФото из личного архива героя статьи
Изменить размер текста:

Воркутинский шахтер Сергей Курдюков в сентябре совершил восхождение на Эльбрус. На вершине самой высокой точки России и Европы мужчина развернул плакаты «Шиес — не помойка» и «Воргашору — достойная больница». О том, как сбылась его мечта взобраться на высочайшую гору, он рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми».

В январе прошлого года Сергей посмотрел захватывающий документальный фильм «Достигая невозможного» о восхождении на Эверест. С тех пор мысль самому примерить на себя роль альпиниста не отпускала его.

Восхождение было поэтапным - с постепенным набором высоты

Восхождение было поэтапным - с постепенным набором высоты

Полтора года воркутинец готовился к восхождению морально и физически — бегал и активно занимался физкультурой. Ко всему прочему, шахтерская работа тоже помогала ему в подготовке. Например, в шахте такой же разреженный воздух, как и на высоте, а физические нагрузки не уступают в интенсивности горным тренировкам.

В августе этого года во время отпуска Сергей, оставив семью отдыхать в Анапе, отправился в Кабардино-Балкарию, где и находится самая высокая точка России — Эверест. Основное снаряжение — кошки и ледорубы — ему предоставили в компании, которая помогала туристам в восхождении.

Фото из личного архива героя статьи

Фото из личного архива героя статьи

Перед покорением Эльбруса. было несколько тренировочных восхождений и ночевок с постепенным набором высоты. Наконец, в ночь с 6 на 7 сентября воркутинец вместе с другими участниками группы «пошел на штурм» высоты.

В 10 часов утра он стоял на вершине и любовался развернувшимися перед глазами видами. За полчаса, которые он провел на самой высокой точке России, он развернул небольшие бумажные плакаты - «Шиес — не помойка» и «Воргашору — достойная больница». По его словам, это две большие проблемы, о которых нельзя молчать.

- В Воргашоре проживает 12 тысяч человек, рядом находятся крупные шахты, а достойного лечения нет. Работники шахт в случае чего могут не дождаться квалифицированной медицинской помощи, что страшно. Шиес тоже большая проблема. Родные жены из Архангельской области, поэтому строительство мусорного полигона не может меня не волновать, - рассказал Сергей.

Фото из личного архива героя статьи

Фото из личного архива героя статьи

Сергей отметил, что во время восхождения на его глазах сильных мужчин спускали вниз из-за того, что их организм не справлялся с нагрузками. Мужчина рассказал, что и ему физической подготовки не хватает. Но в будущем Сергей хочет попробовать взобраться на Эльбрус еще раз, но с другой стороны горы. К следующему походу он будет готовиться еще тщательнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нас много и мы не боимся! Как в Сыктывкаре прошел пикет против строительства мусорного полигона на станции Шиес

Несмотря на ограничение числа участников, акция протеста собрала немало горожан (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мусорный полигон в Шиесе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Арнольд Шварценеггер поздравил «Ретро FM» с 30-миллионной аудиторией
Культовый артист и бывший губернатор американского штата Калифорния выступил на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге и ответил на вопросы «Ретро FM», которые задал генеральный продюсер радиостанции Владимир Иваненко
Новости 24
В села Усинска отправят пассажирские вертолеты
На выходных жителей Коми ждут дожди
В Сыктывкаре могут построить 18 многоярусных гаражей
Жители деревни в Усть-Вымском районе простят организовать дополнительные автобусные рейсы из-за волков
В Сыктывкарский суд поступило дело бывшего главы «Комиэнерго»
В Коми может появится студенческая интернет-дружина
Новый детский сад Эжве должны построить до начала октября следующего года
Волки бесчинствуют: в сыктывкарском поселке они разодрали собаку
В Сыктывкаре покажут второй фильм из программы «Кино в пути»
В Коми в следующем году на ремонт школ выделят 200 миллионов рублей
В Сыктывкаре для переработки будут принимать упаковку из-под зубной пасты
В Сыктывкаре стартует программа по бесплатной проверке зрения
Глава ухтинского городского округа Григорий Конёнков сложил полномочия
На кладбище Усинска нашли следы медведя
Жители Усинска выкидывали строительный мусор с пятого этажа прямо во двор
Прибывшие в села Коми фельдшеры скорой помощи могут получить по 350 тысяч руб
Погода в Коми: понижение температуры и мокрый снег
В Княжпогостском районе Коми столкнулись маршрутка и иномарка: трое пострадали, один погиб
Сыктывкарские баскетболистки обыграли московских
В Сысольском районе столкнулись три авто: погиб мужчина
В Воркуте горел дом: эвакуировались 10 человек
В Сыктывкаре столкнулись две иномарки: пострадали два человека
В Сыктывкаре кондуктор не пустил в автобус детей, потерявших деньги