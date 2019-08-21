«Скорую помощь ждем больше 40 минут!» Жители Воргашора недовольны реорганизацией местной больницы

В Воргашоре продолжается протестная волна против присоединения местной больницы в воркутинской больнице скорой медицинской помощи. Местное население видит в реформе оптимизации одни минусы, а Минздрав по Коми — одни плюсы. Полярность мнений отражена в соцсетях и ответах на официальные запросы.

Житель поселка Воргашор Александр Нечипорук опубликовал эмоциональный пост в соцсетях, который свидетельствует о уровне приятия реформы местным населением. В нем от имени жителей поселка он обращается к чиновникам Минздрава Коми:

- Вы нам клятвенно обещали, что мы, жители поселка городского типа Воргашор, будем получать медицинское обслуживание в полном объеме! Что в итоге? Скорую помощь мы ждем больше 40 минут ( при норматива доезда 20 минут — ред.) Это вина не работников скорой, а тех, кто несет ответственность за наличие техники и персонала. Кроме того, в больнице теперь врачей по пальцам можно пересчитать, - пишет местный житель.

Также Александр Нечипорук описал случай смерти пациента из-за отсутствия реанимации в поселке. Также он рассказал о смерти людей, которых из отделения сестринского ухода перевели в городскую больницу, но к ним там халатно отнеслись.

Минздрав продолжает уверять, что оптимизация положительно скажется на качестве оказания медицинских услуг. В ведомстве сообщали, что «фактическое место получения амбулаторно-поликлинической помощи по основным профилям останется прежним». Кстати, в настоящий момент процесс присоединения больницы Воргашора к городской больницы Воркуты завершен.

- Взрослая поликлиническая служба, стоматология и гинекология после перемен стали относиться к Воркутинской городской поликлинике. Детская поликлиническая служба – к Воркутинской детской поликлинике. Никто из городских врачей не сможет отказать в приеме жителям Воргашора, Заполярного и Комсомольского. Людям будет доступен весь комплекс лечебно-диагностических услуг Воркутинской больницы. Узкие специалисты будут приезжать в поселок для осмотра жителей, - сообщали в Минздраве еще весной.

Отметим, что проблема на Воргашоре напоминает «ярегское сопротивление», когда все жители ухтинского поселка дружно выступили против оптимизации местной поликлиники. Тогда на проблему обратил внимание Глава Коми Сергей Гапликов. Он попросил организовать опрос общественников и гражданских активистов по этой проблеме. Люди вынесли вердикт: оптимизация не нужна. После этого реорганизацию ярегской поликлиники к счастью местных жителей приостановили.

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По их мнению, оптимизация негативно скажется на качестве медицинских услуг (подробности).