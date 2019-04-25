2019-04-25T14:00:15+03:00
Общество

Нет оптимизации: жители Воргашора в День Труда выйдут на митинг против реформы Миздрава

В Коми только завершилась протестная волна, связанная с оптимизацией поликлиники в ухтинской Яреге, как поднимается другая
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Жители Воргашора уже выходили на акцию протеста против оптимизации лечебного учреждения 20 апреля. Фото: соцсетиЖители Воргашора уже выходили на акцию протеста против оптимизации лечебного учреждения 20 апреля. Фото: соцсети
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В Коми только завершилась протестная волна, связанная с оптимизацией поликлиники в ухтинской Яреге, как поднимается другая. Жители поселка Воргашор взволнованы слухами о предстоящей реорганизации местной больницы. Они опасаются, что она поставит под угрозу не только их здоровье, но и жизни. Об этом горожане хотят рассказать на митинге против реформы Минздрава, который пройдет 1 мая.

Люди не согласны с оптимизацией, по их мнению, они навсегда лишаться квалифицированной помощи. Не всем по карману регулярно ездить в городскую больницу.

- В результате «реформы» падает доступность медицинской помощи, квалифицированных медиков выбрасывают на улицу, увеличивается смертность, - написали люди в резолюции Президенту России. Сейчас они собрали уже почти 2 тысяч подписей в ее поддержку. На митинге сбор подписей продолжат.

Один из организаторов протестного мероприятия Геннадий Гончаров сообщил, что начались сокращения медработников:

- В открытую никто ничего не закрывает и не заставляет писать заявления на увольнение. Но на самом деле, так оно и есть: сокращения уже начались, - рассказал мужчина.

Свою позицию по вопросу оптимизации Воргашорской больницы Минздрав обозначил еще в феврале. Тогда в ведомстве сообщили, что лечебное учреждение в поселке закрывать не будут: в больнице оставляют дневной стационар, будут доступны и эндоскопия, физиотерапия, аппараты УЗИ, рентген, флюорография, фиброскопы.

Узкие же специалисты будут сами приезжать в поселок для осмотра людей. Правда не сообщается, как часто медики будут радовать своим присутствием жителей заполярного поселка.

По информации Минздрава, всем сокращенным сотрудникам Воргашорской больницы предложат вакансии в медицинских организациях Воркуты. При этом оптимизация в основном коснется только управленческих и административно-хозяйственных. Возможно, людей будут доставлять до заполярного города автобусом туда и обратно, но это не точно: решение зависит от количества человек.

Интересно, что проект по оптимизации поддержали общественники - совет Минздрава Коми, а также городской общественный совет Воркуты. Какова ситуация по оптимизации на Воргашоре на сегодняшний день, неизвестно. Мы отправили запрос в Минздрав по Коми, но на момент публикации еще не получили ответа.

Отметим, что проблема на Воргашоре напоминает «ярегское сопротивление», когда все жители ухтинского поселка дружно выступили против оптимизации местной поликлиники. Тогда на проблему обратил внимание Глава Коми Сергей Гапликов. Он попросил организовать опрос общественников и гражданских активистов по этой проблеме. Люди вынесли вердикт: оптимизация не нужна. После этого реорганизацию ярегской поликлиники к счастью местных жителей приостановили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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