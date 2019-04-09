«Мы не вздохнули спокойно и не расслабились»: жители Яреги о приостановлении реорганизации поликлиники после протестов

Процесс присоединения поликлиники на Яреге к Ухтинской городской больнице приостановили по поручению Главы Коми Сергея Гапликова, сообщает пресс-служба администрации Главы Коми.

Это решение жители Яреги расценивают как маленькую победу. Однако их настораживает формулировка «приостановить». По мысли противников оптимизации, процесс реорганизации может быть возобновлен и продолжен, и это пугает людей.

- Я благодарна тому, что мнение населения, совпадающее с мнением экспертов, не только услышали, но и прислушались к нему. Досадно только, что это - результат многочисленных акций протеста. Настораживает и формулировка «приостановить», ведь одно из значений приставки «при» - неполнота действий. Следовательно, процесс реорганизации может быть возобновлен и продолжен. Именно поэтому жители Яреги всегда в боевой готовности мгновенно принимать эффективные способы по недопущению реорганизации поликлиники. Мы не вздохнули спокойно и не расслабились, лишь улыбнулись и искренне благодарим Главу Коми и руководителя Минздава Коми за промежуточное положительное решение, - рассказала «Комсомолке» активист сохранения поликлиники в Яреге Марина Киливник-Копьева.

По мнению местных активистов, приостановление реорганизации не решит проблемы поликлиники, которая сейчас находится в финансовой яме. Они надеются, что компания «Лукойл» повторит прошлогоднее предложение - отремонтировать здание лечебного учреждения и оснастить кабинеты современным рентгенологическим оборудованием.

Отметим, что процесс оптимизации поликлиники с самого начала был принят местным населением в штыки. Несмотря на уверения Минздава, что после присоединения качество оказания медицинских услуг улучшится, люди продолжали противостоять решению чиновников.

30 марта активисты провели митинг против присоединения поликлиники. После акта общественного недовольства администрация Главы Коми поручила социологической службе Общественной приемной провести опрос депутатов, общественников, активистов по поводу целесообразности оптимизации.

В итоге, большинство спикеров высказались против присоединения поликлиники к Ухтинской больнице. По их мнению, при реорганизации качество оказываемой медпомощи может ухудшиться. Уже в понедельник, 8 апреля, на рабочей встрече губернатор Сергей Гапликов поручил министру здравоохранения Коми Дмитрию Березину приостановить все реорганизационные процессы, касающиеся поликлиники.

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