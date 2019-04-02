2019-04-02T13:44:00+03:00
Общество

В Коми социологи проведут опрос целесообразности реорганизации больницы на Яреге

Против политики оптимизации активно выступают местные жители
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото - «Ярега Информбюро»Фото - «Ярега Информбюро»
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Минздрав Коми планирует присоединить поликлинику Яреги к Ухтинской городской больнице. Но решение ведомства встретило активное сопротивление местных жителей, которые выступают против политики оптимизации. На оппозицию даже обратили внимание республиканские власти. Во всяком случае Общественная приемная Главы будет проводить опрос для оценки целесообразности реорганизации, сообщает Минздрав по Коми.

По информации Минздрава Коми, социологическая служба приемной руководителя региона проведет экспертный опрос с 1 по 5 апреля. Специалисты будут спрашивать экспертов, целесообразно ли присоединение или оно нарушает права людей. В частности, опросят представителей корпоративного медицинского сообщества, депутатов Ухты, членов Общественного совета Ухты и лидеров крупных общественных организаций Ухты и Яреги. Не обойдут стороной и представителей инициативной группы, выступающих против оптимизации.

Отметим, что главное опасение жителей Яреги в том, что после присоединения качество медицинских услуг снизиться вдвое. Люди в прошедшие выходные даже вышли на митинг, на котором громко заявили о несогласии с решением Минздава.

Ведомство же сообщает, что людям нечего опасаться. В ответе на запрос по этому вопросу Минздрав указал, что в случае реорганизации все медицинские услуги жителям Яреги будут доступны по месту жительства не просто в прежнем объеме, а даже в большем.

- После объединения учреждений жителям Яреги будет доступен весь комплекс лечебно-диагностических услуг Ухтинской взрослой и детской поликлиник, а также узкопрофильные специалисты в связи с прикреплением взрослого населения к Ухтинской городской поликлинике, а детского – к Ухтинской детской поликлинике, - сообщает Минздрав по Коми.

Но местные жители не верят обещаниям профильного ведомства, продолжая собирать подписи против реорганизации и проводить митинги. Следующий назначен на 7 апреля - в единый день «антимусорного» протеста.

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По их мнению, оптимизация негативно скажется на качестве медицинских услуг (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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