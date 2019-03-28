2019-03-28T16:53:54+03:00
Общество

Как жители Яреги выступают против реорганизации местной больницы: митинг и письмо Владимиру Путину

По их мнению, оптимизация негативно скажется на качестве медицинских услуг
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото - «Ярега Информбюро»Фото - «Ярега Информбюро»
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Жители поселка Ярега, который находится под Ухтой, проводят митинг против решения властей реорганизовать местную поликлинику, сообщают в «Ярега Информбюро».

Акция протеста состоится уже в эту субботу, 30 марта, перед местным Домом культуры. Она соберет жителей поселка, которые несогласны с присоединением местной больницы к Ухтинской поликлинике. По их мнению, эта мера негативно скажется на качестве медицинских услуг. В частности, люди опасаются, что теперь в больнице перестанут принимать узкопрофильные специалисты, поэтому придется ездить в Ухту.

Фото - «Ярега Информбюро»

Фото - «Ярега Информбюро»

Люди оговариваются, что, возможно, их опасения и беспочвенны, а реорганизация никак не отразится на их жизни. Но, их словам, Минздрав Коми не посвятил рядовых жителей в свои планы. Отсюда страх и недовольство.

Местные жители даже написали письмо Владимиру Путину. В нем они подробно рассказали о своих опасениях:

Фото - «Ярега Информбюро»

Фото - «Ярега Информбюро»

- Болеющий и страдающий человек испытывает боль, мучение, чувство неполноценности. К тому же, он усугубляет здоровье, посещая работу больным. Он не получает должного лечения и попадает в ситуацию неуспеха. Так жить невозможно, - опасаются люди, что отныне не смогут получать квалифицированную помощь.

13 марта вопрос о присоединении поликлиники Яреги к Ухтинской городской больнице рассматривали на специальном общественном совете Минздрава. Официальной информации, к какому выводу пришли на собрании, не было. Мы отправили запрос по этому вопросу в Минздрав по Коми. Ведомство ответит на этот запрос в установленные сроки, то есть в течение недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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