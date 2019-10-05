Петиция против строительства полигона в Шиесе не набрала нужного количества голосов

Петиция против строительства мусорного полигона неподалеку от железнодорожной станции Шиес не набрала нужного количества голосов. Ее разместили на сайте Российской общественной инициативы.

В середине августа прошлого года в Архангельской области разгорелся скандал: жители поселка Урдома были возмущены начавшимися строительными работами железнодорожной вблизи станции Шиес. На станцию прибыли составы со строительной техникой, вагонами для рабочих, железобетонными плитами. Началась вырубка леса и обустройство строительной площадки. Рабочие сообщили местным жителям о будущей свалке и мусоросортировочной линии и мусоросжигающего завода на данном месте.

В петиции отмечается, что рядом со станцией был лес. Теперь там расчищают площадку под полигон. В документе говорится, что привозить туда мусор будут даже из Москвы. Местные жители таким развитием событий недовольны

– Они не хотят, чтобы рядом с ними привозили, складировали и перерабатывали отходы из Москвы. Один из пугающих слухов – в Ленский район будут приходить в том числе и радиоактивные отходы из Москвы. Еще одна версия – никакого предприятия здесь не построят, на месте вырубленного леса появится громадный котлован, в который привезенный мусор будут просто закапывать, – говорится в тексте петиции.

Отмечается также, что жители Архангельской области и соседней Республики Коми переживают за сохранность природы и экологию. По мнению жителей обоих регионов, создание свалки может привести к проблемам со здоровьем у людей. Поэтому авторы петиции требуют прекратить эту стройку и тем самым сохранить местную природу. По их мнению, отходы нужно перерабатывать на местах, а не везти на север.

За эту инициативу проголосовал 62 591 человек. Против петиции было набрано 476 голосов. Эту петицию отнесли к инициативам федерального уровня. Для того, чтобы она отправилась в экспертную рабочую группу, нужно набрать как минимум 100 тысяч голосов. Однако голосование на сайте завершилось, и инициативу поддержало недостаточное количество людей.

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