"Шиес для северян – символ малой родины," - сенатор от Коми Дмитрий Шатохин

Дмитрий Шатохин — пример современного политика. Он молод, высокообразован, активен и демократичен. Несмотря на высокий политический статус, Дмитрий Александрович легко идет на общение даже в социальных сетях. Пользуясь открытостью политика, «КП в Коми» решила взять у него интервью, отправив вопросы в сенатору в «ВКонтакте». Нас интересовали самые болезненные темы для Коми. Ответы не заставили себя ждать. Сегодня «Комсомолка» публикует итог виртуальной беседы с представителем Коми в Совете Федерации.

- Дмитрий Александрович, начнем с самого острого вопроса: какова ваша позиция по поводу обустройства экотехнопарка на станции Шиес в Архангельской области? Как вы считаете, почему именно экологический вопрос вызвал столь мощный общественный резонанс и спровоцировал волну протестов?

- Жизнь на Севере достаточно сложная. К сожалению, оплата труда в северных регионах не сильно отличается от заработков жителей средней полосы страны. Поэтому осталось не так много моментов, которые делают привлекательной жизнь в столь непростых климатических условиях. Возможно, это прозвучит высокопарно, но хорошая экология и возможность пользоваться дарами природы — это то, что высоко ценят северяне. Любовь к малой родине для жителей Севера имеет большое значение. И поэтому ситуация на станции Шиес расценивается людьми как страх потерять то, что осталось.

При организации стройки были нарушены два ключевых момента – это публичность и законность. Северяне болезненно восприняли незаконность строительства. И это не пустые слова, я говорю это, опираясь на собственный опыт. Хочу напомнить, что я четыре года руководил администрацией Усть-Куломского района. И хорошо помню, как удивлялись приезжие предприниматели тому, что местные жители, выстраивая с ними деловые контакты, требовали соблюдения законов. В других регионах страны они с таким просто не сталкивались. Вот такая вот особенность!

Дмитрий Шатохин: "Ситуация на станции Шиес расценивается людьми как страх потерять то, что осталось."Фото: Предоставлено героем публикации

А что касается публичности, то по реализации проектов «Народный бюджет», по организации ТОСов (территориальное общественное самоуправление) именно Архангельская область и Коми являются одними из лидеров в стране. Это случайно? Думаю, нет. Северяне умеют объединяться. Поэтому ситуация в Шиесе - не только экологическая и экономическая проблема, да простят меня читатели за заумное слово, - это столкновение архетипов.

Что касается политической окраски мероприятий – митингов и активности граждан в социальных сетях - считаю, что можно было обойтись и без этого. Любовь к своей земле, патриотизм, можно и нужно проявлять от себя лично, а не от каких-то политических объединений.

- Недавно на обсуждение Госсовета Коми вновь вынесли закон №144-РЗ (о введении критерия нуждаемости при распределении льгот на оплату услуг на детский сад). И впервые парламент региона разделился на два лагеря: тех, кто придерживается принципа адресности и нуждаемости при предоставлении льготы, и тех, кто требует возвращения всеобщего права на нее. А что вы думаете по этому поводу?

- Знаю, что скажу непопулярную вещь. Я по первому образованию специалист по социальной работе, и нас учили так: главный принцип социальной защиты — помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Вышеуказанная мера господдержки относится к сфере социальной защиты. Да, принцип нуждаемости заложен в региональный закон «Об образовании», но по своей природе это все-таки мера социальной защиты населения. А значит при ее реализации должны соблюдаться принципы адресности и нуждаемости. Имеется трудная ситуация — надо помогать, нет — без обид, но соцпомощь таким гражданам не полагается.

Дмитрий Шатохин: "У нас в стране 15 млн человек находятся за чертой бедности, им необходимо помогать в первую очередь. "Фото: Предоставлено героем публикации

У нас в стране 15 млн человек находятся за чертой бедности, им необходимо помогать в первую очередь. К сожалению, они в силу разных причин не могут выбраться на более высокий социальный уровень. А у нас, что сейчас получается? Мы тонким слоем распределяем меры поддержки тем, кто нуждается, и тем, кто может обеспечить себя сам. Если говорить про услуги за детсад, то мое мнение - они не такие высокие. Объективно, где вы на 3,5 тысяч в месяц полноценно сможете накормить ребенка и при этом за ним будут ухаживать? А эта сумма кажется родителям значительной, потому что у них доходы невысокие, а расходы, в том числе и на коммуналку, большие. Особенно это ощутимо тем, кто платит за ипотеку, вкладывается в строительство дома. Вот отсюда и возникает недовольство 144-ым законом.

- В июле прошлого года совет директоров АО «Интауголь» принял решение о закрытии шахты «Интинская» - последнего угледобывающего предприятия в городе. Инта осталась без градообразующего предприятия. Можно ли было спасти «Интауголь»?

- Инта и Вуктыл – два северных города, которые я планирую посетить в ближайшее время и, наверное, после поездки смогу сформировать более полную картину о ситуации в этих городах. Зимой я побывал в Воркуте, Печоре и Усинске.

Необходимо понимать, что фактически все моногорода Севера находятся в сложнейшей ситуации. Есть исследование, в котором эксперты выделили только два благополучных северных моногорода страны – это Северодвинск и Норильск. В Воркуте, Инте, Печоре мы пожинаем плоды общей проблемы северных городов.

Дмитрий Шатохин: "Ситуация на станции Шиес расценивается людьми как страх потерять то, что осталось."Фото: Предоставлено героем публикации

Это не означает, что надо опускать руки. Необходимо искать варианты оживления экономики моногородов. Я вижу следующие пути развития. Во-первых, включить дополнительные территории Коми в Арктическую зону, ту же Инту (сейчас туда входит только Воркута). Благодаря этому города получат дополнительное госфинансирование и необходимые преференции. Сейчас правительство региона активно занимается решением данной задачи.

Во-вторых, необходимо искать варианты включения наших муниципалитетов в федеральную программу развития моногородов. Программа пока находится в стадии разработки, но уже объявлено, что на ее финансирование будет выделено 50 млрд рублей.

- Совет Федерации одобрил проведение пенсионной реформы в России. Применительно к Коми реформа проходит несколько мягче, то есть пенсионный возраст увеличили для женщин до 55 лет, для мужчин до 60 лет. Но, давайте признаемся честно, люди недовольны. Есть ли другие варианты проведения реформы с сохранением прежнего пенсионного возраста?

- Основных причин пенсионной реформы только две. Первая - ежегодное уменьшение численности трудоспособного населения и числа граждан, вовлеченных в экономику. С 2009 года число трудоспособных граждан в стране ежегодно уменьшается примерно на 1 миллион. Такими темпами к 2020 году численность населения трудоспособного возраста упадет на 10 млн человек.

Дмитрий Шатохин: "Возвращение к прежнему пенсионному возрасту вряд ли возможно, а вот дискуссия по северным пенсиям не затихает"Фото: Предоставлено героем публикации

Вторая причина – финансовая. Пенсионная система наполовину сформирована из межбюджетных трансфертов. На пенсионное обеспечение ежегодно выделяется почти 4 триллиона рублей. Для сравнения, это примерно половина всей суммы, которая будет направлена на нацпроекты до 2024 года.

Возвращение к прежнему пенсионному возрасту вряд ли возможно, а вот дискуссия по северным пенсиям не затихает. На площадках Федерального собрания предложения о возврате к предыдущим параметрам назначения пенсии звучат достаточно часто.

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