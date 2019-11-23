Ученые выступили против мусорного полигона на Шиесе

Ученые выступили против строительного мусорного полигона на Шиесе. Эту проблемы обсудили на круглом столе в Государственном геологическом музее имени Вернадского в Москве.

Обсуждение длилось более двух часов. Ученые подчеркивали, что с проектом полигона невозможно ознакомиться, чтобы сделать его научный анализ. Академик Виктор Осипов предположил, что если будет принято решение закрыть проект, то обязательно найдутся люди, которые скажут, что в проект уже вложено много денег и нельзя допускать, чтобы проделанная работа пропала зря. Ученый ознакомился с результатами инженерно-геологических изысканий, проведённых на месте строительства полигона. Согласно их результатам, с геологической точки зрения строительство подобного объекта на Шиесе недопустимо. Дело в том, что это водонасыщенная и местами подтопленная толща.

– Мне кажется, что этих фактов достаточно, чтобы требовать прекращения этого строительства. Если полигон в этом месте будет построен, то это станет источником проблем на следующие 50-60 лет, – подчеркнул Осипов.

Старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар заявил, что на Шиесе можно только выращивать клюкву. Заведующий лабораторией охраны вод Института водных проблем РАН Евгений Венецианов сразу же напомнил о существовании Рамсарской конвенции о водно-болотных угодиях, которую подписала Россия. Уже этого достаточно, чтобы признать это место непригодным для строительства подобного полигона.

Проекты, входящие в нацпроект «Экология», стоят миллиарды рублей, и почти в каждом из них упоминается обращение с отходами. Но деньги тратятся не на решение, а на создание новых проблем. Мы не экономим, а создаём новые источники загрязнения, с которыми придётся работать будущим поколениям, заявил Венецианов.

Доцент Северного (Арктического) федерального университета (САФУ), кандидат химических наук Тамара Левандовская отметила, что при вывозе отходов на Шисе в течение нескольких десятилетий будет выделяться метан и попадать в атмосферу.

В круглом столе дистанционно приняли участие ученые из Сыктывкара. Они рассказали выяснили, что из-за строительства насыпей и котлованов на Шиесе уже образуются новые зоны подтопления и заболоченности. Кроме того, в воде наблюдается увеличенное содержание тяжелых металлов, которые потом будут поступать в водотоки. Также наблюдается повышенная концентрация нефтепродуктов.

Для решения проблемы отходов Москве не нужен полигон вообще. Современными технологиями эту проблему можно решить на сравнительно небольшой площади в Московской области, отметил председатель Ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов России Александр Федоров.

На круглом столе заключили, что уже более года работы на Шиесе ведутся без проектной и разрешительной документации. Общественники направили письмо в президиум РАН с просьбой помочь разобраться с проектом, согласно которому в Архангельскую область предполагается ежегодно привозить из Москвы, 2,3 миллиона тонн твердых бытовых отходов. Полигон предполагается построить в 2019-2020 годы.

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