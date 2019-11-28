В Москве откроется первая фотовыставка о Шиесе

29 ноября в Москве в Сахаровском центре состоится открытие фотовыставки «Объединившиеся. Хроника сопротивления». Она организована при поддержке правозащитной организации «Мемориал». Экспозиция посвящена борьбе активистов Республики Коми и Архангельской области против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

Фотохронику сопротивления, начавшегося летом 2018 года и продолжающегося до сих пор, представят три фотографа. Они в разное время приезжали на место скандальной стройки и снимали фоторепортажи о Шиесе и экологических пикетах.

Анна Шулятьева из города Котлас Архангельской области работает фотографом-фрилансером и сотрудничает с информационным агентством "Регнум" и "Новой газетой", является членом Союза фотохудожников России с 2017 года. Сыктывкарец Виктор Кокарев работает журналистом-фотографом и сотрудничает в такими изданиями, как "Новая Газета", "Коммерсант", "Радио Свобода (Север.Реалии)", телеканалом "Белсат", "Гринпис" и "МБХ-Медиа". Наталия Бешкарева - редактор издания "Комсомольская правда в Коми". Сопроводительный текст к экспозиции написала журналист Елена Соловьева.

Инициаторами проведения выставки стали Николай Викторов из поселка Урдома Архангельской области и Виктор Вишневецкий из города Сыктывкара.

Инициатива проведения выставки «Объединившиеся» принадлежит двум организаторам сопротивления - активистам Николаю Викторову из Урдомы Архангельской области и Виктору Вишневецкому из Сыктывкара.

Куратор выставки Анна Булгакова пояснила, почему Сахаровский центр поддержал идею экологических активистов Севера.

- Существует ошибочное представление, что тема экологии не волнует москвичей. Вопрос мусора, экологии, страна в которой мы живём - всё это в фокусе нашего внимания. Мы знакомы со многими экспертами-экологами. Мы готовы откликнуться и говорить о феномене совместного действия, о том, что, когда возникает проблема, которая действительно всех волнует, то люди разных профессий и возрастов готовы объединиться для ее решения. Поэтому наша выставка - это возможность увидеть лица активистов Шиеса, узнать о них больше, увидеть хронику сопротивления Шиеса, - пояснила Анна Булгакова.

По словам куратора, отсмотрев множество фотографий сопротивления со станции Шиес, они приняли неожиданное и оригинальное решение. Они отобрали парные фотографии и создали из них диптихи, которые следует читать как одно изображения.

- Это композиция сдвоенной фотографии, но работает, как одна, где на сдвоенную фотографию распространяются те же законы композиции, как и на любое другое изображение. Девять диптихов, внутри каждого два снимка, которые взаимодействуют между собой усиливая и развивая мысль, а, иногда, конфликтуя. Помимо этого при отборе и компоновке фотографий были взяты в диптихи не только конфликтующие между собой, например женщина активист и ОМОН на станции Шиес, но учитывались и другие моменты.

Выставка в Сахаровском центре продлится до конца декабря

Открытие выставки «Объединившиеся. Хроника сопротивления» состоится 29 ноября в 19 часов. Посмотреть ее можно до конца декабря по адресу: Москва. Сахаровский центр, ул. Земляной вал, 57, стр. 6.

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