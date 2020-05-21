На Шиесе задержали активистов под предлогом нарушения режима самоизоляции

Сравнительно спокойная жизнь на станции Шиес была омрачена новым эпизодом, который экоактивисты расценили как репрессии. На станции под предлогом нарушения режима самоизоляции задержали двух человек, их увезли на поезде в Урдому для установления личности.

Днем 20 мая экоактивисты сообщили, что сотрудники полиции подошли к ребятам для проверки документов и составления протокола за нарушение режима самоизоляции.

- Экоактивисты говорили, что давно живут в лагере, чувствуют себя в безопасности, а вот нахождение в населенных пунктах увеличивает риск заражения коронавирусом. У ребят не было с собой паспортов, так как согласно законам РФ они имеют право передвигаться по территории страны, не имея при себе документа, удостоверяющего личность. На этом основании их и увезли на поезде в Урдому, - сообщают экоактивисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="384" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/780341" frameborder="0"></iframe> Задержание активтистов Шиеса 20 мая 2020 года.

Почти два года экоактивисты препятствуют возведению самого большого в Европе мусорного полигона. За это время они успели вызубрить «Закон о полиции», чтобы защитить свои права. Люди сообщают, что задержание проходило с нарушениями.

- Права разъяснены не были, протокол задержания не составлен. Кроме того, капитан полиции вводил в заблуждение активистов, утверждая, что на основании «Закона о полиции» они не имеют права выкладывать запись в интернет. Давайте расскажем капитану, что записи выкладывать не только можно, но и нужно. Это позволяет делать ст. 29 п. 4 Конституции РФ. О превышении полномочий сотрудником полиции сообщено в дежурную часть Яренска, - говорят защитники Шиеса.

Ранее мы сообщали, что на станции начались работы по рекультивации экотехнопарка. Правда, экоактивисты недовольны их темпами — рабочие занимались демонтажам буквально по 15-20 минут в день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Имитация, а не работы». Экоактивисты возмущены темпами рекультивации на станции Шиес

Они просят ускорить процесс демонтажа объектов (подробности).