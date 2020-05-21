2020-05-21T12:41:49+03:00
Общество

На Шиесе задержали активистов под предлогом нарушения режима самоизоляции

Людей в сопровождении полицейских увезли на поезде в Урдому для установления личности
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сравнительно спокойная жизнь на станции Шиес была омрачена новым эпизодом, который экоактивисты расценили как репрессии. На станции под предлогом нарушения режима самоизоляции задержали двух человек, их увезли на поезде в Урдому для установления личности.

Днем 20 мая экоактивисты сообщили, что сотрудники полиции подошли к ребятам для проверки документов и составления протокола за нарушение режима самоизоляции.

- Экоактивисты говорили, что давно живут в лагере, чувствуют себя в безопасности, а вот нахождение в населенных пунктах увеличивает риск заражения коронавирусом. У ребят не было с собой паспортов, так как согласно законам РФ они имеют право передвигаться по территории страны, не имея при себе документа, удостоверяющего личность. На этом основании их и увезли на поезде в Урдому, - сообщают экоактивисты.

Задержание активтистов Шиеса 20 мая 2020 года.

Почти два года экоактивисты препятствуют возведению самого большого в Европе мусорного полигона. За это время они успели вызубрить «Закон о полиции», чтобы защитить свои права. Люди сообщают, что задержание проходило с нарушениями.

- Права разъяснены не были, протокол задержания не составлен. Кроме того, капитан полиции вводил в заблуждение активистов, утверждая, что на основании «Закона о полиции» они не имеют права выкладывать запись в интернет. Давайте расскажем капитану, что записи выкладывать не только можно, но и нужно. Это позволяет делать ст. 29 п. 4 Конституции РФ. О превышении полномочий сотрудником полиции сообщено в дежурную часть Яренска, - говорят защитники Шиеса.

Ранее мы сообщали, что на станции начались работы по рекультивации экотехнопарка. Правда, экоактивисты недовольны их темпами — рабочие занимались демонтажам буквально по 15-20 минут в день.

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Они просят ускорить процесс демонтажа объектов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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