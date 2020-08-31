«Плакала от счастья, когда ребята нашли пропавшего». Как устроена работа добровольцев «Лиза Алерт»

Добровольцы работают слаженно и аккуратно Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вот и осень - чудесная пора. Бархатное бабье лето, грибы-ягоды. Но поисковики отряда «Лиза Алерт» осень не любят. Это профессиональное: в сентябре-октябре в необъятных лесных просторах Коми больше всего пропадает людей. «Лиза Алерт» в Сыктывкаре существует три года. За плечами - сотни поисков. К счастью, удачных намного больше, но это не повод расслабляться. Поэтому команда каждую неделю устраивает «тренировки». «Комсомолка» побывала на имитации поиска.

Пропали две девушки

Перед выходными на лыжной базе «Динамо» пропали две девушки. В последний раз веселых подружек видели в пять утра на развилке дорог в лесополосе в 500-800 метрах от входа на базу. С тех пор двое суток о потеряшках ничего не было слышно. Отрабатывается версия, что девушки блуждают в лесополосе за «Динамо». Страшно звучит? К счастью, это лишь легенда, которую практически каждую неделю отрабатывают волонтеры отряда «Лиза Алерт» на специальных учебных поисках.

Волонтеры не жалеют время на обучение в полевых условиях. Хотя казалось бы, воскресенье - день отдыха. Но нет. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Поисковики идут к месту, где последний раз видели потеряшек. Все они одеты ярко и тепло в специальные куртки с эмблемой отряда, на ногах - сапоги или берцы. На экипированных ребят с интересом смотрят бегуны и дамы со скандинавскими палками: «Что за движуха?»

Перед тем, как отправится в лес, волонтеры получают задание Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На месте поисков появилась карта, расчерченная на квадраты. Каждый квадрат - 200 на 200 метров. Руководитель отряда Юлия Пинежанинова берет карандаш и закрашивает квадрат зигзагообразными линиями - вот так и должны прочесать лес волонтеры, чтобы не упустить из зоны поисков ни один кусочек леса.

Внимательно изучаем квадраты поиска Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Для меня это настоящее открытие: я полагала, что добровольцы просто идут по лесу, оказалось - аккуратно прочесывают каждый квадратик по навигатору.

Рация, компас, навигатор - необходимые инструменты поисковых мероприятий Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Найти Зосю и Фросю

Чтобы узнать, как это работает, я отправилась вместе с ребятами прочесывать лес. Но сначала добровольцев разделили на «лисы», то есть поисковые группы. Откуда такое название? Наверное, потому что лисы - следопыты, к тому же ярко-рыжие, как и куртки поисковиков. В каждом отряде есть старший группы, который ведет связь с координатором поиска в штабе. Да, в штабе обязательно остаются люди - они отправляют людей на поиски, принимают входящую информацию, работают со спасателями и МЧС, которые (предположим) пришли на подмогу к месту поисков.

Варвара мастерски управляется с компасом

Перед выходом в лес поставили задачу - найти двух девушек (их роль выполняют манекены, которых волонтеры ласково именуют Зося и Фрося) и так называемые артефакты, которые указывают на их местонахождение (это пачки сигарет, бутылка воды и майонезное ведерко). Меня поставили в группу к Варваре и Кириллу - они в отряде уже год. Ребята уверенно держат компас и говорят об азимуте, знание которого помогает успешно ориентироваться в лесу. Они утверждают, что научиться ими пользоваться - совсем не сложно. Однако я не понимаю и сдаюсь. Хотя, возможно, упорство в получении новых знаний со временем дало бы плоды.

Мы вышли к основанию квадрата и начали его обследование. Выстроились в шеренгу (расстояние между нами 10 метров) и двинулись в лес. Августовским вечером в лесу хорошо, комфортно и практически нет комаров. В реальности практически все поиски проходят в кромешной тьме, так как начинаются после девяти вечера. Почему не раньше? Просто волонтеры занимаются поисковой деятельностью в свободное от работы время, то есть глубоким вечером. А заканчиваются поиски зачастую уже утром. Бывает, что они проходят день за днем в течение недели или даже двух недель. Так два года назад 11 дней подряд искали 81-летнюю потерявшуюся бабушку в Максаковке. Ее так и не нашли... «Во время таких поисков, конечно, эмоционально выгораешь», - говорит Юлия. «Поэтому, получив очередную заявку на поиск, надо в первую очередь спросить себя: а ты сможешь?» - отмечает Варвара. Часто волонтеры не жалеют себя: в крупных городах, где поиски активнее, добровольцы иногда по неделе могут жить в лесу - отсыпаются в палатке три часа и снова на поиски.

Найдена, жива

Спустя десять минут в рации прозвучало: «Найдена, жива». В одном из квадратов лисы оперативно нашли манекен и передали координаты его местонахождения в штаб. Не прошло и двадцати минут, как мы нашли место, где девушки устроили привал, на который указывали две тряпочки на бревне. Еще несколько минут - и Кирилл находит манекен. Мгновенно улучшилось настроение - да, это всего лишь манекен, но так радостно его обнаружить среди веток и коряг.

Кирилл демонстрирует радость Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Варвара передает координаты по рации и ждет дальнейших указаний. «Как себя чувствует потерявшийся?» Ребята шутят: «Как-то пластмассово». Координатор спросил также, требуется ли срочная эвакуация. Услышав отрицательный ответ, он дал задачу продолжать поиски: артефакты-то не все найдены.

Докладываем по рации Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Во время поисков важно быть сосредоточенным, чтобы не пропустить ни одну метку, которую возможно оставит потеряшка. Существует понятие «поиск на отклик», который применяется, если человек пропал совсем недавно - от одного до трех дней. Во время подобных поисков старший в группе через определенный промежуток времени выкрикивает имя потерявшегося человека. В это время в лесу гробовая тишина, чтобы не пропустить даже самый незначительный шум - хруст ветки или, возможно, еле слышный голос попавшего в беду.

Идем искать артефакты Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Примерно еще полчаса мы блуждали между деревьев. Хотя "блуждали" говорить неправильно, так как шли мы четко по азимуту, выводя в регистраторе аккуратные зигзаги. Позже будет проходить разбор полетов и руководители отряда станут оценивать качество работы и, в частности, четкость рисунка прочесывания квадрата. Это совсем не для красоты: чем ровнее зигзаг, тем аккуратнее и внимательнее изучена местность, а значит от взгляда поисковика не уйдет даже самая незначительная деталь. От нас же деталь ушла, так как майонезное ведерко, которое было в нашем квадрате, мы так и не нашли.

Осень - нелюбимая пора

Немного усталые, но довольные, мы вышли из леса. Все-таки Фросю мы нашли, а это, мне кажется, настоящий успех. Конечно, в реальной жизни поиски не всегда окрашены хорошими новостями, но на то и реальная жизнь. На рубеже августа и сентября работы у волонтеров прибавилось - каждую неделю в лесу пропадают грибники. Преимущественно это одинокие старики, за которыми некому приглядеть, а это настоящая социальная проблема.

Вот как выглядят зигзаги. Важно, что они были аккуратны, чтобы не упустить из поля зрения ничего важного Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

ВАЖНО

В поисках важна любая помощь: обзвон больниц, печать и расклейка ориентировок, опрос свидетелей, взаимодействие с родственниками и полицией, возможность отвезти пеших на поиск или принять участие в самой поисковой операции. Летом и осенью поисков будет очень много, а людей всегда не хватает. Если вы хотите стать добровольцем, не стесняйтесь: оставьте заявку на сайте - https://lizaalert.org/. С вами обязательно свяжутся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Промокшая насквозь дремала на стволе дерева. И тут услышала крики». История чудесного спасения пенсионерки в лесах под Сыктывкаром

Галина Михайловна от всей души благодарит волонтеров поискового отряда ЛизаАлерт (подробности).