В Сети обсуждают тяжелое состояние Игоря Шпектора из-за COVID–19, но информация о заболевании пока подтверждения не нашла

Фото: www.rkomi.ru

Телеграм-каналы Коми гудят о том, что экс-мэр Воркуты, член Общественной палаты Коми Игорь Шпектор находится в крайне тяжелом состоянии: якобы у него коронавирус. Подтверждения информация пока не нашла. Однако масла в огонь подлило послание от Шпектора в социальных сетях.

Мэр Воркуты Игорь Гурьев около полудня разместил «ВКонтакте» обращение Игоря Шпектора в адрес воркутинцев:

- Дорогие мои, любимые! Позади самые сложные испытания, которые прошли все вместе. И этот год будет нелегким, но мы все преодолеем. Воркутинцы многие достигли высокого рубежа. Воркута дала много талантливой молодежи; славу школе приносят ученики, а создается Школа кропотливым трудом учителей. Главное — верить в будущее нашей столицы Мира! Люблю. Целую. Будьте счастливы, бесконечно преданный ваш Игорь Шпектор, - говорится в обращении.

Официальной информации о состоянии здоровья известного воркутинца пока нет. Информагенство БНК связалось с помощницей Игоря Шпектора, которая ситуацию не прояснила: «У меня нет такой информации и нет комментариев. Извините».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Шпектор — мэру Сыктывкара: Мы уберем город вместе

Член Общественной палаты РФ сделал замечания мэру Сыктывкара (подробности).