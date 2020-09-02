Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Глава администрации столицы Коми Наталья Хозяинова рассказала, где в Сыктывкаре появятся новые школы. Об этом пишет «Комиинформ».

Так, школа в Затоне проходит лицензионные мероприятия, чтобы получить лицензию на ведение образовательной деятельности. Хозяинова рассчитывает, что со второй четверти дети уже смогут пойти в новую школу.

– В данное время проходит аукцион на строительство подъездной дороги, поэтому к открытию все условия, в том числе и для подъезда школьного автобуса, будут созданы, – отметила глава администрации.

Для строительства школы в Емвале выделен земельный участок, готова проектно-сметная документация. В данный момент проводятся работы по привязке проекта к выделенному земельному участку. В дальнейшем проекту предстоит государственная экспертиза. Планируется, что школа сможет вместить 800 учеников.

К следующему году изменится и инфраструктура новой школы в Орбите, где расположилась Пушкинская гимназия. Строятся тротуары и подходы к школе. Совместно с ГИБДД прорабатывается вопрос об изменении организации движения около школы. Планируется сделать дорогу с односторонним движением и возможностью сквозного проезда. Также будет рассмотрен вопрос об увеличении парковочных мест.

В Орбите строится и активно заселяется микрорайон «Атлантида» на бывших землях совхоза «Пригородного», поэтому у администрации Сыктывкара там тоже зарезервировано место для строительства школы. Работа в той области ведется, для будущего строительства подбирается проект.

Что касается строительства корпуса школы №21 на месте бывшего Центрального рынка, со многими собственниками земель заключены соглашения и выплачены средства. Но с некоторыми собственниками вопрос об отчуждении земель приходится решать в суде, поэтому процесс несколько затягивается.

– Проект будущего корпуса 21-й школы уже готов. Мы планируем воспользоваться проектом школы, которая расположена в Затоне, так как она очень светлая и современная, – отметила Наталья Хозяинова.

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