В Сыктывкаре полицейские стреляли, чтобы остановить пьяного водителя

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В воскресенье, 30 августа, в Сыктывкаре полицейские применили огнестрельное оружие для остановки нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел ночью на Сысольском шоссе. Сотрудники ДПС заметили автомобиль Иж, который выехал на встречную полосу. Машину попытались остановить, но водитель проигнорировал требование полицейских и продолжил ехать в сторону Выльгорта.

Выехав на трассу «Вятка», автомобиль, увеличивая скорость, стал скрываться от полицейских. Во время преследования он не реагировал на законные требования стражей порядка. При этом он неоднократно выезжал на встречную полосу движения, грубо нарушал правила дорожного движения, создавая реальную опасность для жизни и здоровья граждан.

На 752-км автодороги Чебоксары – Сыктывкар, в районе села Разгорт, инспекторы ДПС выстрелили в воздух, а затем – по задним колесам, повредив одно из них. Только после этого машина остановилась. За рулем был 31-летний житель Сыктывкара, стаж вождения которого шесть лет. За это время он привлекался 47 раз к административной ответственности за нарушения ПДД РФ. Выяснилось, что мужчина был пьян.

– Проведенное освидетельствование в салоне патрульной автомашины показал результат – 1, 068 г/л, – отметили в МВД.

В отношении водителя составили 32 административных материала. Сыктывкарца задержан доставили в дежурную часть, а машину поместили на спецстоянку. Водителю грозит лишение права управления, а также придется заплатить административный штраф в размере более 100 тысяч рублей.