Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Псковской области нашли записку солдата из Коми, который погиб более 70 лет назад

Бойцы поискового отряда надеются отыскать родственников пока безымянного солдата
Анастасия МашкалеваАнастасияМашкалева
КомментироватьОставить комментарий
Фото поискового отряда

Фото поискового отряда

На днях поисковый отряд в Псковской области нашел останки солдата Великой Отечественной войны. Судя по записке со смертного медальона, мама бойца в 40-х годах прошлого века жила в селе Усть-Илыч Троицко-Печорского района Коми. Поисковики надеются, что родственники солдата отыщутся, а значит бойца предадут земле не в безымянной могиле.

Сыкывкарка Алена Туисова помогает поисковому отряду установить родственников найденного солдата в Республике Коми. Девушка разместила пост-призыв, чтобы найти родственников солдата, в соцсетях. В настоящее время и администрация Усть-Илыча, и местные библиотекари выразили желание помочь в поисках. К тому же Алена ведет информационное расследование - ищет шестой том книги памяти по Троицко-Печорску, где возможно содержится информация о бойце, которого нашли поисковики.

Пока информации от поисковиков не много - в настоящее время ребята до сих пор трудятся на раскопках Вахты памяти и не могут оперативно делиться информацией. Останки солдата и смертный медальон с читаемой запиской бойцы отряда нашли несколько дней назад. Рядом с ними лежали личные вещи солдата - портсигар и мыльница.

- Записку из эбонитового футляра поисковики сейчас отмачивают в воде, чтобы увеличить шансы ее прочитать. Что интересно, солдат заполнял данные не на стандартном бланке, а на обычной бумаге. Видно, что был он грамотным человеком. В настоящее время удалось немного разобрать данные матери - предполагаем, что она носила фамилию Мезенцева (вначале читали Лезенцева, но такая фамилия не распространена в Коми), - рассказывает девушка. - Верим, что родственники солдата найдутся и его предадут земле не в безымянном могиле.

Вскоре, когда поисковики вернутся с Вахты памяти, появится более подробная информация о записке. А пока ребята будут рады любой информационной помощи в поисках родных погибшего более 70 лет назад солдата. Ссылка на пост ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Промокшая насквозь дремала на стволе дерева. И тут услышала крики». История чудесного спасения пенсионерки в лесах под Сыктывкаром

Галина Михайловна от всей души благодарит волонтеров поискового отряда Лиза Алерт (подробности).

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые