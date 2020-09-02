Грибы-мутанты, грибы-гиганты, грибы-неразлучники: какие дары природы находят в лесах жители Коми

Фото Светланы Гулиной

Жители Республики Коми разделились на два лагеря: одни говорят, что грибов в лесах нет, другие утверждают обратное и в доказательство своих слов публикуют в соцсетях пестрые фото даров леса. Поэтому кажется, что в этом году в лесах региона есть все - грибы-гиганты, грибы-мутанты, странные белые грибы с кровавыми пятнышками и многое другое.

Гриб-гигант

Погода в Коми поспособствовала росту грибов. Дожди пришлись очень кстати — в лесах рядом с Сыктывкаром появились даже гиганты. Один такой гриб нашла Нина Бенгерт. Обычно белые грибы весят около 200 граммов. А этот рекордсмен весит 860 грамм. Конечно, и это не предел. Например, в этом году под Екатеринбургом нашли белый гриб, который весит 1600 грамм! Так что Коми есть куда стремиться.

Фото Нины Бенгерт

Гриб в грибе

- Чего только не бывает в природе: мелкий гриб вырос прямо на шляпке большого! Такое чудо видела первый раз в жизни. Белые жгут в этом году, - пишет автор фото Светлана Гулина.

Фото Светланы Гулиной

Грибы-неразлучники

Эти симпатичные грибы-пузатики запечатлел фотограф Артем Заслона недалеко от Кемьяра Сыктывдинского района Коми.

Фото Артема Заслоны

Кровавые грибы

Иногда жители республики находят в лесах необычные белые грибы с кровавыми пятнышками. Оказывается, это один из самых ядовитых грибов на планете под названием Кровавый зуб.

Фото vk.com

- Говорят, что даже дышать рядом с ним опасно. Поверхность гриба бархатистая, белая, усыпана алыми каплями. Эти капли выделяет сам гриб, таким образом, он приманивает насекомых, которыми питается. До недавнего времени этот гриб встречался только в лесах Северной Америки, Австралии и Европы. Но уже известны факты его произрастания и в лесах Республики Коми, - пишет Анна Семукова из Усть-Вымского района Коми.

И другие красивые, загадочные и странные грибы

Сыктывкарка Ирина Попова опубликовала фото необычных грибов, которые она встретила на лесной прогулке.

Фото Ирины Поповой

Вот ежовик гребенчатый, очень редкий вид, который занесен в Красную книгу.

Фото Ирины Поповой

А вот дакримицес пальчатый: вид широко распространен, но встречается не так уж часто. Обычно поражает отмершую хвойную древесину (чаще всего – еловую). Он немного похож на апельсиновую мармеладку.

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