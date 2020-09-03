В Коми начинается вакцинация против гриппа

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В Коми начинается прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Одной из эффективных мер профилактики гриппа остается вакцинация. Она не только предохраняет от заболевания гриппом, но и от возможных серьёзных осложнений - пневмонии, абсцессы легких, миокардиты, энцефалиты, менингиты, синуситы, отиты и т.п.

Всего в предэпидемический сезон этого года планируется вакцинировать против гриппа 60% населения республики и 75% контингентов «группы риска», то есть 492 284 человека. Это позволит снизить интенсивность сезонного подъема заболеваемости и избежать эпидемии. В состав противогриппозных вакцин на сезон по гриппу 2020-2021 гг. включены три новых штамма.

В Коми прибыла первая партия вакцины от гриппа для взрослых в количестве 235 720 доз. Уже на этой неделе во всех поликлиниках региона можно будет сделать прививку. Вакцина обеспечивает защиту от гриппа всех возрастных групп населения. Она прошла исследования на эффективность и безопасность, способна формировать высокий специфический иммунитет против вирусов гриппа, которые, предположительно, будут циркулировать в эпидемический сезон 2020/2021.

– Именно сейчас самое благоприятное время для прививок. Для выработки иммунитета необходимо 8-12 дней, защитный эффект от вакцинации сохраняется до 12 месяцев, – говорится в сообщении.

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