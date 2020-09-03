В Коми направляется экспедиция Русского Географического Общества: ученые плывут на лодках и изучают древние пути первооткрывателей

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Профессиональные путешественники, ученые и журналисты идут по российским рекам в рамках экспедиции «Путем первопроходцев». В экспедиции участники обобщают информацию о водно-волоковых путях древности: именно таким способом наши предки добирались раньше в Сибирь. Сейчас исследователи сейчас плывут в Коми, где будут изучать два волока: Вымский (путь из Вычегды — Северной Двины в Печору по Выми, Ухте и Ижме, а также путь Курбского), Собь-Елецкий проход (путь из Печоры — Усы в Обь по Ельцу и Соби).

В середине августа команда стартовала в Костромской области. Затем отправилась в Вологду и Архангельск. Вчера, например, исследователи побывали в Котласе Архангельской области. Откуда они плывут в Республику Коми, сообщает телевизионный канал «Поморье». Финишируют путешественники в Салехарде. Цель экспедиции - пройти водно-волоковыми маршрутами, которыми когда-то шли русские первооткрыватели. Для передвижения участники проекта используют связку транспортных средств — моторную лодку плюс квадроцикл с прицепом.

Экспедиционный отряд состоит из девяти человек, к которым на различных этапах будут присоединяться местные жители в качестве проводников, учёные-историки и экологи. В Коми, например, к исследователям подключатся заместитель директора по науке национального парка «Югыд Ва» Елена Шубницина и научная группа, занимающаяся древними путями Коми, Перми, Урала.

Отметим, что Республика Коми может поделиться опытом в путешествии по старинным водно-волоковым путям. В прошлом году участники историко-реконструкционного клуба «Кречет» прошли по пути геологоразведочной экспедиции XV века на средневековой ладье - проплыли от ухтинского села Усть-Уса до деревни Нонбург Усть-Цилемского района по маршруту первых рудоискателей Печорского края.

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