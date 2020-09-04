В Сыктывкаре устанавливают личность одинокого дедушки, которого нашли в кафе

Фото Марии Франц

В Сыктывкаре волонтеры проекта помощи бездомным «Сытый гражданин» устанавливают личность 70-летнего мужчины. Дедушка утверждает, что вышел из мест лишения свободы, но это оказалось не так. Сейчас волонтеры проекта ищут родственников мужчины и выясняют, как он оказался на улице.

Неравнодушная горожанка Мария Франц не прошла мимо одинокого старика, который пил чай в кафе поздним вечером 2 сентября. Невооруженным взглядом было видно, что дедушке нужна помощь. Разговорившись с ним, Мария поняла, что пенсионеру некуда пойти, а чай он пьет, чтобы его не выгнали. Девушка обратилась к активистам проекта помощи бездомным «Сытый гражданин».

Ночью 2 сентября координатор проекта Илья Костин оплатил дедушке ночлег в хостеле. Утром 3 сентября волонтер Павел проводил его в поликлинику на обследование, а затем временно приютил. В ближайшее время активисты планируют снять пенсионеру комнату. Но, скорее всего, эта мера и не пригодится. Сначала дедушка с грехом пополам рассказал, что освободился из мест лишения свободы, а пойти ему некуда. Как выяснилось позднее, на самом мужчина покинул один из домов престарелых, возможно заблудился и ушел. В ближайшее время волонтеры обещают поделится, как дедушка на самом деле оказался на улице.

Тем не менее, волонтеры до сих пор ищут родственников мужчины, чтобы выяснить подробности и помочь пенсионеру. А пока о нем известно не так много: зовут дедушку Александр Васильевич Борец. а родился он 18 января 1950 года в селе Шошка Сыктывдинского района.

ВАЖНО

Если вы что-то знаете про Александра Васильевича, то сообщите Илье Костину.

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