«Сказали: на телефоне не работаешь, тебя могут не понять»: сыктывкарский психолог с ДЦП - об установках к людям с инвалидностью

Фото из архива героини статьи

В Сыктывкаре людям с инвалидностью жить не так просто не только из-за неразвитой инфраструктуры (разбитые пешеходные дорожки - просто цветочки), но и из-за крепких стереотипов, что они не такие как все. И эти стереотипы нужно разрушать. О том, как непросто, но как важно преодолевать негативные установки, накрепко вбитые обществом, рассказала психолог-игропрактик Людмила Чемекова, которая с детства живет с диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич).

- То, о чем не люблю говорить. Я давно не писала откровенно личных постов. А тут все наслоилось: и пошел процесс трансформации. Первое, что я себе открыла: достигать целей не ради кого-то или назло чему-то, а ради себя самой. Ради кого я могла достигать целей раньше: ради мамы, потому что страшно боялась огорчить. Назло кому я могла достигать целей: назло обществу. Я стремилась доказать, что могу быть как все, как здоровые люди. Но меня не устраивало то, что последний пункт вызывался завистью. Но согласитесь, что зависть - является стимулом. Можно ли тут получать энергию в удовольствие? И я пришла к третьему пункту: цели ради себя. Это то, что будет приносить удовольствие мне. Второе, что я вскрыла - это мое деление на здоровых и людей с инвалидностью. Очень немало установок:

- «Людям с инвалидностью сложно показать себя в профессии»: оценка по внешнему виду. Однажды довелось поработать в «арена-с» офис-менеджером, тогда мне руководитель сказал: «На телефоне не работаешь, тебя могут не понять». Это здорово ударило мне, 18-летней девочке, по самооценке.

- «Люди с инвалидностью устраиваются на работу только как обслуживающий персонал»: у меня единицы друзей, которые показали, что они могут быть классными специалистами. К тому же накладывает отпечаток старая специальность - как специалист по социальной работе, я обращала внимание, что устраиваются на работу невысокой специализации.

- «Люди с инвалидностью редко достигают высокого заработка». Вот тут я напоролась на то, что вызывало нервное напряжение. Я долго не могла пойти в проработку, потому что это то, чего я хочу достичь. Шло предубеждение, что надо довольствоваться тем, что есть. Меня такая позиция не устраивала и не устраивает.

- «Люди с инвалидностью вынуждены постоянно бороться за свои права». Но бороться я тоже не хочу, побыла однажды общественным деятелем - и этот опыт меня разочаровал, тогда я не была готова принимать политику. И сейчас не готова. Я готова входит в свою реальность легко, без напряжения. И так тоже можно. Одна из мечт - чтобы в обществе было меньше предубеждений у здоровых людей к инвалидам. Как я могу это реализовать? Больше показывать себя и общаться с людьми.

И третье, что вскрыла: это одна несбыточная мечта - быть полностью здоровой, без физических ограничений. Тут я только могу поддерживать здоровье на том уровне, что есть. Я эту мечту трансформировала на реальную, разрешить себе снимать запреты, которые я приняла на себя через свое окружение. Мне запреты ставили специализированные институты и мама, что считала меня слабой. Она до сих пор меня такой считает. Тема инвалидности меня цеплять будет до тех пор, пока я не уберу из своего мышления деление и приведу в порядок норму. Для меня этот процесс трансформации похож на снятие старой и неудобной одежды, которая к тому же еще и мала стала. Значит так нужно. Значит так можно, чтобы мои цели воплощались легко. Именно так хочется.

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