Воркута завалена мусором: на его вывоз не хватает техники

Фото: администрация Воркуты

Жители Воркуты массово жалуются на некачественный и несвоевременный вывоз мусора. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в поселке Воргашор. На сегодняшний день работают только 6 из 16 единиц специализированной техники.

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев: «Одним из основных проблемных вопросов остается вывоз крупногабаритного мусора. Его в Воркуте, в отличие от более южных муниципалитетов, много, и это направление работы необходимо усилять. На это регоператору "Ухтажилфонд" указывали неоднократно». С 13 сентября в связи с техническими неисправностями и отказом подрядной организации в предоставлении техники по причине образовавшейся крупной задолженности на территории города и поселков из четырех штатных работает только одна единица специализированной техники по вывозу крупногабаритного мусора (КГО).

А с 16 сентября из 12 штатных единиц в связи с техническими неисправностями работает только пять единиц специализированной техники по вывозу твердо-коммунальных отходов (ТКО).

Указанное количество техники не способно справиться с объемом работ, поэтому мусор и копится во дворах. Реакции от регионального оператора на обращения мэрии до сих пор нет, сообщает пресс-служба администрации Воркуты. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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