Более пяти миллиардов задолжали жители Коми за тепло и электричество

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2020 года Жители Коми не оплатили 5,2 млрд рублей за поставленные ресурсы. Из них задолженность за тепло составляет более 3,8 млрд рублей, а за электроэнергию – 1,4 млрд рублей. Это данные на 1 августа «Коми энергосбытовой компании».

Наибольшие объемы неплатежей числятся за жителями Воркуты: более 2,2 млрд рублей – за теплоэнергию и 447 млн рублей – за электроэнергию. Ухтинцы не оплатили ресурс по теплу на сумму более 525 млн рублей и по электричеству – 228 млн рублей. В столице региона – Сыктывкаре, жители задолжали свыше 656,2 млн рублей (более 431 млн рублей – за тепло и 225 млн рублей – за электроэнергию).

В рамках акции «Внимание! Должник!» Коми энергосбытовая компания уведомила свыше 145 тысяч клиентов о необходимости погасить долги. На подъездах домов размещают списки номеров квартир, за которыми числятся долги за тепло и свет. В них попали более 145 тысяч жителей, не оплачивающих ресурсы свыше 3-х месяцев.

Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания» Елена Борисова отметила, что наличие долга за коммунальные ресурсы является серьезной проблемой в первую очередь для самих клиентов.

«В случае непогашения задолженности клиентам грозит запрет на выезд из страны, арест имущества и банковских счетов и другие санкции. Например, мы можем обратиться в суд для принудительного взыскания долга», – отметила Елена Борисова.

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