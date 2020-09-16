В Корткеросском районе слепили детсад из б/у стройматериалов

В таком состоянии застала проверка новый детсад в селе Богородск.

Перед судом предстанут бывший заместитель руководителя администрации Кортеросского района и бывший директор фирмы ООО «Комиспецстрой», обвиняемые в хищении средств при строительстве детского сада в селе Богородск, сообщает прокуратура Коми.

Из материалов дела следует, что при возведении детского сада необоснованно завышалась стоимость фактически произведенных работ, а некоторые работы так и не были выполнены. Несмотря на это, администрация оплатила контракты в полном объеме.

По версии следствия, администрация Корткеросского района в 2012 и 2013 года провела два аукциона на право заключения контрактов по строительству детского сада в с. Богородск на 40 мест общей стоимостью свыше 59 млн рублей. По результатам конкурсных процедур победителем признано подконтрольное чиновнику ООО «Комиспецстрой», с директором которого районной администрацией заключены два муниципальных контракта.

При возведении детского сада, его внутренней и внешней отделке, прокладке инженерных сетей и обустройстве прилегающей территории строительной фирмой необоснованно завышалась стоимость фактически выполненных работ. Объект возводился с использованием бывших в употреблении строительных материалов, производилась замена материалов, предусмотренных муниципальными контрактами, на более дешевые, отдельные виды работы не проведены совсем.

В итоге бюджету причинен ущерб на сумму 11,9 млн рублей, которые сообщники похитили.

Фото: прокуратура Коми

Наглядное состояние построенного дошкольного учреждения демонстрируют фотографии, сделанные в ходе осмотра места происшествия и при проведении строительной экспертизы.

От действий фигурантов пострадал не только бюджет. Руководитель подрядной компании обманул своих контрагентов-субподрядчиков, не произведя с ними расчеты на сумму свыше 1,8 млн рублей.

Прокурор Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

Бывшие уже руководители района и фирмы обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Бывшему руководителю подрядной организации также вменяется причинение имущественного ущерба собственнику и иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. Вину в инкриминируемых деяниях сообщники не признали.

Прокуратура республики в рамках уголовного дела в интересах муниципального образования предъявила к ним иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением.

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