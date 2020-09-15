За что в Коми задержаны руководители бассейна «Орбита» и спортобщества «Динамо»

В расследовании участвуют УФСБ и служба безопасности МВД по РК. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следком по Коми по материалам УФСБ и службы безопасности МВД по РК возбудил уголовное дело в отношении врио председателя регионального отделения спортобщества «Динамо» Святослава Осадчука, подозреваемого в коммерческом подкупе.

По данным следствия, в июне-июле текущего года фигурант через посредника предложил индивидуальному предпринимателю заключить договор по организации питания детей в условиях оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период летних каникул при условии передачи 300 тысяч рублей за гарантированное заключение договора и своевременную оплату услуг. В августе подозреваемый получил в качестве коммерческого подкупа указанную сумму, которой распорядился по своему усмотрению.

В отношении посредника и лица, передавшего денежные средства в качестве коммерческого подкупа, возбуждено уголовное дело соответственно по п.«в» ч.2 ст.204.1 УК РФ и п. «в» ч.3 ст.204 УК РФ. Этим посредником стал директор бассейна "Орбита" Артем Кирушев.

К настоящему времени главе «Динамо» и посреднику предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу при оперативном сопровождении УФСБ России по РК и ОРЧ СБ МВД по РК проводятся процессуальные и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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