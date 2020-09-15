Завершено расследования дела бывшего мэра Инты «о детской площадке»

По оценке следствия, бюджету причинен ущерб на сумму около 5 млн. рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовные дела в отношении бывшего мэра и контрактного управляющего Инты переданы в суд, сообщает Следком по Коми.

По данным следствия, в 2019 году в рамках госпрограммы РК «Современная городская среда на территории Республики Коми» по указанию руководителя администрации был заключен муниципальный контракт на поставку детской игровой площадки в парк культуры и отдыха.

Заключен с нарушением законодательства и с заранее определенной коммерческой организацией. Была завышена цены, оплату произвели до поставки товара в Инту. А само доставленное оборудование оказалось непригодным, не было смонтировано и введено в эксплуатацию.

В результате противоправных действий бюджету причинен ущерб на сумму около 5 миллионов рублей.

В ходе расследования фигуранты не признали вину по предъявленному обвинению.

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