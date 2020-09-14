Дело бывшего ректора Ухтинского технического университета передано в суд

Николай Цхадая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Фото: yandex.ru

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора Ухтинского государственного технического университета, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, сообщает Следком по Коми.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры и УФСБ по Коми.

В 2010 году было создано общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Ухтинского государственного технического университета» (далее – НИПИ), учредителем которого выступило образовательное учреждение, возглавляемое фигурантом. По данным следствия, в 2013 году обвиняемый, действуя от имени единственного участника общества с ограниченной ответственностью, принял решение о продаже доли в уставном капитале данного общества в размере 33% подконтрольным ему лицам по заведомо заниженной стоимости и последующей передаче им части прибыли юридического лица.

УГТУ причинен ущерб на сумму более 58 миллионов рублей (более 56 млн. рублей выплачено подконтрольным лицам в качестве дивидендов; на 1,9 млн. рублей была занижена при продаже действительная стоимость доли в уставном капитале).

Кроме того, в 2012-2013 годах подозреваемый получил от генерального директора строительной компании, которая по договору с УГТУ выполняла строительные работы для учреждения, через посредников в качестве взятки 8,5 миллиона рублей за принятие решений в интересах подрядчика.

В ходе следствия фигурант не признал вину по предъявленному обвинению. Между тем, следователями СК при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направить в суд для рассмотрения по существу.

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