Суд вынес приговор жителю Сыктывкара, который выкладывал в соцсети постельные сцены с супругой после ссор с ней

Суд оценил эти фото и видео как порнографические. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приговор за распространение порнографических материалов вынесен 32-летнему жителю Сыктывкара.

Семейная пара снимала на фото и видео свою интимную жизнь. По обоюдному согласию. Но когда мужчина ссорился с женой, он назло ей выкладывал эти материалы для всеобщего доступа в публичных группах соцсети «Вконтакте». Степень их откровенности можно понять из вердикта суда, который оценил фото и видео как порнографические.

Сыктывкарец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные распространение, публичная демонстрация порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе сети интернет).

Картину морального облика молодого человека дополняет еще один штрих. Будучи лишенным водительских прав за нетрезвое вождение, сыктывкарец на своем Mercedes-Benz B180 еще дважды попался пьяным за рулем.

В результате за все эти «подвиги» суд назначил ему наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Коми.

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