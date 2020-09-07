Белые и лисички: обзор цен на грибы на стихийных рынках Сыктывкара

Жители Республики Коми разделились на два лагеря: одни говорят, что грибов в лесах нет, другие утверждают обратное и в доказательство своих слов демонстрируют пестрые фото даров леса Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На стихийных рынках Сыктывкара, которые можно по пальцам пересчитать, в продаже появились грибы. Ассортимент - белые грибы, лисички, а также уже засоленые грузди и подгрузки в банках. Если у вас нет времени бродить по лесу в поисках грибов (тем более, что их в этом году надо хорошенько поискать), а побаловать себя и близких хочется блюдами из лесных даров и на выходных сделать жарёху — смело отправляйтесь в места уличной торговли. Мы выяснили, какие грибы можно приобрести на рынках сейчас, где их собирают и сколько они стоят.

Традиционно грибники и ягодники, а также пенсионерки с дарами со своего огорода собираются на площади Габова и у ТРЦ «Парма». Бывает, что торговцев можно встретить и у железнодорожного вокзала, иногда - прямо на обочинах грибных дорог, но туда мы не добрались.

В воскресенье, 6 сентября, грибная торговля была довольно скромной. Вот эти пузатые белые были собраны в седкыркещских угодьях. Правда, чтобы добыть красивые грибочки нужны идти не километр, и не два. Впрочем, знающие местные секреты мест добычи не выдают. По стоимости: два литра - 700 рублей, литр - 500 рублей.

На белые грибы можно смотреть вечно Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Красивые рыжие лисички были собраны недалеко от Трехозерки. Местные собирают вкусные грибы уже с июля, а они и не переводятся. Опять же - места надо знать. А если лень ходить, держите ведерко - от 140 (литр) до 450 (три литра) рублей.

Лисички безоговорочно прекрасны Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Прошли немного дальше, и глаза чуть не ослепли (фигурально выражаясь) от невиданной красоты: на нас смотрели красивые, пузатые, большие белые грибы. Собраны они были тоже в районе Седкыркеща. Несмотря на стоимость (3 литра - 1000 рублей), возле продавца лесных даров сразу столпились заинтересованные покупатели.

Ослепительно прекрасные лесные дары Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Чуть подальше от площади Габова пенсионер из своей машины торговал всем, что успел насобирать, насолить и насушить - веники, мята, хрен и прочие прелести. Среди них выделялись баночки соленых грибов. Мужчина сказал, что это не грузди, а подгруздки. Правда, цена на них кусается: одна банка - 700 рублей.

700 рублей за баночку? Серьезно? Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На улице Коммунистической мы встретили торговца белыми грибами: одно лукошко стоит 300 рублей - аттракцион невиданной щедрости.

Фото Ильи Костина

У ТРЦ «Парма» грибников было в разы меньше. Пенсионерка Серафима не захотела выдавать места, где набрала красивые белые грибочки. Однако намекнула: «В сторону Сысольского района».

Жители Республики Коми разделились на два лагеря: одни говорят, что грибов в лесах нет, другие утверждают обратное и в доказательство своих слов демонстрируют пестрые фото даров леса Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Стоимость на порядок ниже, чем на площади Габова: двухлитровое ведерко обошлось в 450 рублей. «А на Габова всегда дороже», - парировали торговцы. Я приобрела это небольшое ведерко и отправилась домой. Грибы были удачно съедены вместе с картошкой.

Серафима готова была продать все грибы за тысячу (порядка пяти литров), но мне столько и не нужно Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кстати, жители Республики Коми разделились на два лагеря: одни говорят, что грибов в лесах нет, другие утверждают обратное и в доказательство своих слов публикуют в соцсетях пестрые фото даров леса. Поэтому кажется, что в этом году в лесах региона есть все. Например, в лесах рядом с Сыктывкаром появились даже гиганты. Один такой гриб нашла Нина Бенгерт. Обычно белые грибы весят около 200 граммов. А этот рекордсмен весит 860 граммов. Конечно, и это не предел. Например, в этом году под Екатеринбургом нашли белый гриб, который весит 1600 граммов! Так что Коми есть куда стремиться. А жительница региона Светлана Гулина запечатлела лесное чудо: мелкий гриб вырос прямо на шляпке большого. «Такое видела первый раз в жизни. Белые жгут в этом году», - пишет любительница тихой охоты.

Будем благодарны вашим фото необычных грибов, дорогие читатели, чтобы разнообразить нашу скромную подборку. Присылайте снимки на почтовый ящик mashkaleva@kpkomi.ru

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