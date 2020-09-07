В Ухте открылся самый большой скейт-парк в Коми

Фото пресс-службы главы Коми

В Ухте открыли третью очередь набережной Газовиков. Первую и вторую построили в прошлом году, пишет пресс-служба главы Коми.

Место для прогулок набережной вдоль реки Чибью увеличилось на 780 метров. Теперь его общая длина составляет порядка двух километров. В рамках благоустройства высадили более четырех тысяч деревьев и кустарников, установили лавочки и урны, стильные фонари. Появился и новый арт-объект из серии деревянных юмористических фигур: в компанию медведя-хоккеиста и лося-лыжника влилась лиса на санях.

Фото пресс-службы главы Коми

Для занятий спортом оборудовали баскетбольную площадку и скейт-парк площадью 900 кв.м. – он стал самым большим в Республике Коми и самым северным в нашей стране.

- Молодые ребята в отсутствие скейт-парков используют для своих занятий парапеты памятников, но это недопустимо, поэтому строительство подобных объектов – жизненно важно, – сказал временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба.

Фото пресс-службы главы Коми

В новом скейт-парке ухтинская молодежь сможет тренироваться в мастерстве исполнения трюков на скейтбордах, самокатах, велосипедах BMX и роликах. Конфигурация площадки предполагает непрерывный тренировочный процесс, а траектории скейт-парка предлагают исполнение трюков в серию. Основной каскад фигур оформлен оборотной радиусной секцией. Помимо основной линии фигур, здесь предусмотрена дополнительная секция в виде мини-рампы. Высокие секции скейт-парка оснащены поручнями. Спортсмены смогут проводить время между тренировками в специальной зоне отдыха.

Фото пресс-службы ухтинской администрации

Отличительной особенностью подобных экстрим-площадок является высокая степень «затирки» бетонных поверхностей. Это минимизирует последствия падений у спортсменов, поскольку гладкая поверхность бетона не оставляет рваных ран, в отличие от привычных площадок для экстремалов с асфальтовым покрытием.

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