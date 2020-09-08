Жителей Коми 65+ просят не покидать дома ближайшие две недели

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Очередные изменения внесены в указ главы Коми "О введении режима повышенной готовности". В документе сказано, что гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) рекомендуется с 8 сентября по 21 сентября 2020 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребывания).

В указе уточняется, что рекомендации не распространяются на застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше, которые приняли решение о соблюдении режима самоизоляции (карантина).

"В этом случае в соответствии с временными правилами период соблюдения режима самоизоляции застрахованными лицами в возрасте 65 лет и старше исчисляется с 8 сентября 2020 года по 21 сентября 2020 года включительно", - говорится в документе.

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