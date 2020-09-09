Коронавирус в Коми 9 сентября 2020: две новые смерти

В Коми умерли еще два пациента с коронавирусом
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные о новых случаях заражения COVID-19 в стране. В России сегодня лабораторно подтвердили еще 5218 случаев инфицирования, в Коми еще 36 случаев. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 6852 случая заболевания.
Выздоровели еще 65 человек. Всего вылечились 5974 человека. Количество смертей увеличилось на две, всего умерли 88 человек.
Данные с сайта стопкоронавирус.рф
Напомним, что жителей Коми 65 лет и старше смягчили ограничения. Теперь они могут покидать дома не только по «разрешенным» поводам. Правда, от посещения мест массового скопления людей пожилых попросили воздержаться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Когда школьники в Коми напишут всероссийские проверочные работы
Из-за антикоронавирусных ограничений их перенесли (подробности)