В Сыктывкаре собака спасла жизнь хозяйке

Фото со страницы Маргариты Подолещенковой

Сыктывкарка Маргарита Подолещенкова разместила на своей странице «ВКонтакте» пост, который разошелся по республиканским пабликам.

Девушка рассказала, что вчера в 14:50 она вместе с собакой Зарой переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу недалеко от «Ленты». Маргарита пишет, что когда она шла по переходу на разрешающий зеленый свет, её едва не сбила иномарка вишневого цвета. Спасло сыктывкарку только то, что собака сделала шаг раньше нее. К сожалению, удар был такой силы, что мопс не выжил.

- Беги по радуге, моя любимая Зара, ты настоящий Герой! Спасибо, что спасла меня! Ведь если б я сделала лишний шаг, меня б не было уже, - написала Маргарита.

Сейчас она ищет очевидцев происшествия и водителей, на видеорегистраторы которых мог попасть инцидент.

- Я хочу привлечь по всей строгости нарушителя и свершить правосудие: лишить этого нелюдя прав и завести на него дело. Видеть полёт собаки на три метра от такой силы удара сможет не каждый. Для чего нам выделяются 20 секунд? Перейти не торопясь! Мы ничего не нарушили! Помогите мне найти видео происшествия! - обратилась девушка к интернет-пользователям.

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