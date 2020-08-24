Покалеченной собаке, которая год назад стала эпицентром межрегионального конфликта, снова нужна помощь

Фото из архива редакции Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В прошлом году мы много писали о щенке по кличке Дуся, которую сначала пытались застрелить (пуля застряла в позвоночнике), а затем держали «в плену» в Вологде. История со счастливым концом: собака обрела любящую хозяйку, которая занималась с ней несколько часов в день. Дело в том, что животному-инвалиду надо разрабатывать недвигающиеся лапки. Недавно история получила новый виток: Дусе, а вернее Алисе (как ее теперь зовут) снова нужна помощь нераводушных.

Зоозащитница Илона Соколова - хозяйка Алисы - в прошлом году спасла собаку из приюта, где ее держали в страшных условиях и по неизвестной причине не хотели отдавать. Дома у нее небольшой зверинец: две пожилые собаки, больной кот, трехлапая овчарка и Алиска.

- Животные, появившиеся раньше Алисы (Дуси), в силу болезней и возраста начинают требовать все большего ухода. Для содержания такого числа собак Илона вынуждена выйти на вторую работу, что подразумевает резкое сокращение времени на ежедневные манипуляции с Алисой - собакой-спинальником, - говорят зоозащитники.

Содержание собаки стало невозможным, поэтому защитники просят помощи в поиске реабилитационного центра, либо любящих хозяев, которые смогут достаточно времени уделять собаке-инвалиду. Времени на принятие решения о содержании Алиски совсем немного, ведь выход на вторую работу лишит собаку должного ухода.

Информация об Алисе:

- На лапы при систематических (ежедневных) занятиях ее поставить все еще есть шансы.

- Если не ставить ее на лапы, то можно посадить на коляску. В этом случае проживет Алиса меньше, что обусловлено неправильным расположением внутренних органов и, как следствие, их смещением.

- Алиска очень активная и жизнерадостная. Она ничего уже в квартире не портит.

- Для беспрепятственного перемещения никаких покрытий на полу не должно быть. Ровно и по той причине, что она ходит под себя. Этот процесс отрегулировать не удается. Соответственно, необходимы подгузники и пеленки.

- Алиска на натуральном питании (каши на курице - рис, греча, геркулес, макароны +обязательно фрукты и овощи).

- Команды: ко мне, кушать, лежать, выйди, также понимает жест «выйди» - вытянутая по направлению движения рука.

- Очень любит гулять на улице (есть переноска для задних лап). На улице уже достаточно адаптирована к незнакомым людям. «А вот с незнакомыми животными у нас так: она аж до визга просится подойти, а когда подходим, пытается это животное цапнуть»,- говорит Илона.

- Находясь дома боится появления посторонних людей: при их визите прячется.

- У Алиски было уже две течки. Стерилизовать ее отказалась осознанно, ибо наркоза ей в свое время было введено с лихвой. И, потом, все равно подгузники носит.

- Красивая и ласковая небольшая собачка, которой нужны любовь и забота, которые предназначались бы ей одной.

Если вы можете помочь: финансово, кормом, массажами, прогулками с Алисой, пишите в личные сообщения Илоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Верим, что Дуся будет ходить!» Жители двух регионов собирали деньги на спасение щенка, подстреленного в Коми

Дуся за пару месяцев короткой собачьей жизни успела пережить огнестрельное ранение и одинокое заточение в клетке. Зоозащитники Коми сделали все, чтобы спасти щенка, попавшего в беду (подробности).