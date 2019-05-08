Неизвестные расстреляли щенка в Удорском районе: собаке нужна помощь
В поселке Благоево Удорского района Коми расстреляли трехмесячного щенка. В результате ранения у малыша отнялись задние лапы. Волонтеры просят неравнодушных жителей Коми помочь собрать деньги на операцию, чтобы щенок снова получил возможность ходить.
Дуся, как прозвали щенка волонтеры, три дня сидела под машиной в районе дач поселка Благоево. Наконец щенка заметили местные жители и сообщили о собаке местным зоозащитникам. Дусю извлекли из-под авто. Оказалось, что щенок — инвалид: малыш не может вставать на задние лапы.
История инвалидности собаки покрыта тайной. По одной из версий, ее пытались подстрелить местные жители из воздушки.
- Взяла щенка, привезла домой, помыла, начала расчесывать шерсть и обнаружила на теле две маленькие дырочки. Я предположила, что это пулевые отверстия, потому что оттуда понемногу сочилась кровь. Затем увезла Дусю на снимок. Оказалось, что одна пуля засела в позвоночнике, а другая — в брюшной полости, - рассказала зоозащитника Екатерина Казаку.
Сейчас волонтеры собирают деньги, чтобы спасти Дусю. Расходы предстоят серьезные: дорога, операция, препараты, длительная реабилитация.
- Везти собираемся на машине. Поездом транспортировать щенка будет проблематично — из-за ранения Дуся испражняется под себя. Также нужен сопровождающий. До Вологды ехать 842 километра, не считая 300 километров от Удоры по бездорожью, - подытожила Екатерина.
Как помочь?
Волонтеры будут рады любой посильной сумме: карта помощи Сбербанка СБ 4817 7600 7086 1681 или по номеру +79121420632. Волонтеры просят с перечислением делать пометку «Дуся».
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ИСТОЧНИК KP.RU