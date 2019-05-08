2019-05-08T13:14:03+03:00
Общество

Неизвестные расстреляли щенка в Удорском районе: собаке нужна помощь

Одна пуля засела в позвоночнике, а другая — в брюшной полости
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива зоозащитниковФото из архива зоозащитников
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В поселке Благоево Удорского района Коми расстреляли трехмесячного щенка. В результате ранения у малыша отнялись задние лапы. Волонтеры просят неравнодушных жителей Коми помочь собрать деньги на операцию, чтобы щенок снова получил возможность ходить.

Дуся, как прозвали щенка волонтеры, три дня сидела под машиной в районе дач поселка Благоево. Наконец щенка заметили местные жители и сообщили о собаке местным зоозащитникам. Дусю извлекли из-под авто. Оказалось, что щенок — инвалид: малыш не может вставать на задние лапы.

История инвалидности собаки покрыта тайной. По одной из версий, ее пытались подстрелить местные жители из воздушки.

- Взяла щенка, привезла домой, помыла, начала расчесывать шерсть и обнаружила на теле две маленькие дырочки. Я предположила, что это пулевые отверстия, потому что оттуда понемногу сочилась кровь. Затем увезла Дусю на снимок. Оказалось, что одна пуля засела в позвоночнике, а другая — в брюшной полости, - рассказала зоозащитника Екатерина Казаку.

Сейчас волонтеры собирают деньги, чтобы спасти Дусю. Расходы предстоят серьезные: дорога, операция, препараты, длительная реабилитация.

- Везти собираемся на машине. Поездом транспортировать щенка будет проблематично — из-за ранения Дуся испражняется под себя. Также нужен сопровождающий. До Вологды ехать 842 километра, не считая 300 километров от Удоры по бездорожью, - подытожила Екатерина.

Как помочь?

Волонтеры будут рады любой посильной сумме: карта помощи Сбербанка СБ 4817 7600 7086 1681 или по номеру +79121420632. Волонтеры просят с перечислением делать пометку «Дуся».

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Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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