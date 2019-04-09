2019-04-09T12:26:48+03:00
Общество

В Воркуте живодёра, который искромсал собаку ножом, поместили в изолятор временного содержания

Мужчина нарушил требования миграционного законодательства
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: Татьяна БелошкурскаяФото: Татьяна Белошкурская
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В Воркуте живодера, который искромсал одну собаку ножом, а вторую выкинул из окна третьего этажа, поместили в изолятор временного содержания. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку по факту вопиющего инцидента, который произошел в заполярном городе 7 апреля. Стражи правопорядка опросили ряд свидетелей жестокого обращения с животным. Последние пояснили, что покалеченного и истекающего кровью пса они обнаружили возле подъезда дома №6 по улице Шахтерская. Собаку отвезли в приют, ей там оказали помощь.

После показаний очевидцев владельца собаки - выходца из страны ближнего зарубежья - задержали. Хозяин пса признался, что выбросил одну собаку из окна. Однако свою причастность к нанесению увечий второму животному он отрицает.

Сейчас мужчину поместили в изолятор временного содержания ОМВД России по Воркуте. Причина заключения - нарушение части 3 статьи 20.25 КоАП РФ, а именно - уклонение иностранца от исполнения административного наказания - выдворения из России. Дело в том, что мужчина должен был самостоятельно покинуть территорию Российской Федерации, но не сделал этого в установленные сроки. Сейчас ему грозит административный штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей и административное выдворение за пределы страны.

- Проверка продолжается. По ее итогам будет принято процессуальное решение, подытожили в МВД по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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