В Усинске живодер заколотил 11 щенков в будке и подбросил зоозащитнику
В Усинске местному приюту для бездомных собак подбросили будку, в которой были закрыты 11 щенков. Деревянная конструкция могла стать могилой для собачек, ведь их владелец заколотил вход и оставил животных без еды.
Зоозащитники освободили щенков, вскрыв крышу будки. Фото:предоставлено Александром Богатыревым.
Будку с щенками обнаружил возле приюта его руководитель Александр Богатырев.
- Я увидел ящик под шлагбаумом, подошел поближе и услышал, как скулят щенки. Собаки находились в полной изоляции, были голодными и хотели пить. Мы попытались вскрыть дверь, но это оказалось непросто, поэтому шуруповером открутили болты, на которых держалась металлическая крыша, - рассказал "КП в Коми" Александр Богатырев.
Сейчас щенки находятся в приюте. Зоозащитники приложат все усилия, чтобы пристроить собачек в добрые руки.
На сегодняшний день в приюте для бездомных собак обитают 100 животных. Всех вновь прибывших особей осматривают ветеринары, сук стерилизуют, при необходимости животным оказывают ветеринарную помощь и передают в добрые руки.