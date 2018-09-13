В Усинске живодер заколотил 11 щенков в будке и подбросил зоозащитнику

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-13T12:13:33+03:00

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В Усинске местному приюту для бездомных собак подбросили будку, в которой были закрыты 11 щенков. Деревянная конструкция могла стать могилой для собачек, ведь их владелец заколотил вход и оставил животных без еды.

Зоозащитники освободили щенков, вскрыв крышу будки. Фото:предоставлено Александром Богатыревым.

Будку с щенками обнаружил возле приюта его руководитель Александр Богатырев.

- Я увидел ящик под шлагбаумом, подошел поближе и услышал, как скулят щенки. Собаки находились в полной изоляции, были голодными и хотели пить. Мы попытались вскрыть дверь, но это оказалось непросто, поэтому шуруповером открутили болты, на которых держалась металлическая крыша, - рассказал "КП в Коми" Александр Богатырев.

Сейчас щенки находятся в приюте. Зоозащитники приложат все усилия, чтобы пристроить собачек в добрые руки.

На сегодняшний день в приюте для бездомных собак обитают 100 животных. Всех вновь прибывших особей осматривают ветеринары, сук стерилизуют, при необходимости животным оказывают ветеринарную помощь и передают в добрые руки.