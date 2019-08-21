«Верим, что Дуся будет ходить!» Жители двух регионов собирали деньги на спасение щенка, подстреленного в Коми

Семимесячный щенок Дуся за пару месяцев короткой собачьей жизни успела пережить огнестрельное ранение и одинокое заточение в клетке. Но у истории дворняги - счастливый конец. О том, как к спасению щенка-инвалида подключились жители двух регионов, рассказала сыктывкарская зоозащитница Илона Соколова.

Дуся – обычный беспородный щенок с лисьей мордочкой. Она наблюдает за пролетающими птицами, нюхает траву, машет хвостом. Но вот резво бежать туда, где ей интересно, не может. Задние ноги Дуси висят словно ленточки. В мае на Удоре шаловливого щенка подстрелил пьяный местный житель. Две пули застряли в теле собаки: одна - в позвоночнике, другая - в брюшной полости.

Дуся - любопытная и энергичная молодая собака. Правда, бегать щенок не может, так как не слушаются задние лапкиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Зоозащитники Коми выяснили, что Дусе нужна сложная операция с применением искусственной вентиляции легких. В Сыктывкаре такие не делают. Щенка согласились прооперировать специалисты из Вологды. Волонтеры экстренно собрали около 50 тысяч рублей на операцию и отправили Дусю в другой регион.

В конце мая Дусю успешно прооперировали и оставили на реабилитацию в вологодском центре «Спасенные души», который согласился безвозмездно помочь щенку. Однако, как выяснилось позже, о прооперированном животном никто не заботился. В конце июня зоозащитникам Коми поступило сообщение о том, что Дуся находится на содержании в одной из клиник Вологды, запертая в клетке. 6 июля неравнодушные вологжане отправили сыктывкарцам видео, как щенок сидит на кафельном полу в собственных экскрементах в одном из зооприютов города. Сыктывкарская зоозащитница Илона Соколова тут же выехала в Вологду. Не без труда ей удалось отыскать и забрать Дусю, а после с истощенной собакой отправиться в Санкт-Петербург на прием к первоклассным ветеринарам.

Щенок обожает прогулки со своей хозяйкой - Илоной Соколовой, которую считает своей мамойФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Поскольку у Дуси поврежден спиной мозг, она не может управлять тазом, задними лапами и органами, расположенными ниже пулевого ранения. Она их просто не чувствует. Но специалисты считают, что с большой долей вероятности щенку можно выработать спинальную или другими словами рефлекторную походку, - рассказала Илона.

В начале августа долгое путешествие щенка завершилось. Теперь он живет в Сыктывкаре у Илоны, считает ее своей мамой и даже немного ревнует к собратьям — в доме зоозащитницы обитают еще три собаки и одноглазый кот. По рекомендациям специалистов Илона учит щенка стоять и держать равновесие. Кроме того, истощенному щенку, у которого после пребывания в Вологде можно пересчитать ребра, надо набрать мышечную массу.

Илона больше никому не отдаст щенка в обидуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На прогулках таз Дуси фиксируется в специальной переноске для задних нечувствительных лапок. Так и приходится Илоне в одной руке держать поводок, в другой — ремни, чтобы щенок понимал, что ходить нужно на всех четырех лапах.

- Мы с Дусей занимаемся каждый день по четыре часа. Это гимнастика, массаж, фитнес и занятие в ванной. Ради этого встаю в четыре утра, - призналась зоозащитница.

Все занятия Илона снимает на видео и высылает реабилитологу. Это важно, поскольку от правильности занятий зависит, как скоро Дуся побежит самостоятельно. Реабилитолог не дает прогнозы, когда Дуся пойдет — все индивидуально. Но сотни людей, которые два месяца напряженно следили за судьбой щенка в соцсетях, верят — Дуся пойдет. К тому же, теперь у нее есть любящий хозяин, который не отдаст щенка в обиду:

Чтобы Дуся научилась ходить, с ней нужно заниматься каждый день не менее четырех часовФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Я Дуську себе оставлю. Как я ее отдам? Она уже привыкла ко мне, да и я к ней. У нее в жилах течет кровь хаски, так что вырастет красивой на радость всем, - говорит зоозащитница.

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Сейчас щенок по имени Дуся находится в Санкт-Петербурге, малышку ждет обследование в ветеринарной клинике (подробности).