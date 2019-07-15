«Верните Дусю». В Вологде разгорелся конфликт между зоозащитниками двух регионов из-за щенка из Коми

В Вологде зоозащитники двух регионов делят покалеченного щенка Дусю. Малышку с атрофированными лапками зооволонтеры привезли из Коми в соседний регион для операции. Однако забрать собаку домой они не могут, местные зоозащитники Дусю не отдают.

Спасение Дуси

В мае малышку подстрелил из пневматической винтовки местный житель в районе дач поселка Благоево в Удорском районе Коми. Несколько дней щенок просидел под старой машиной, пока его не заметили местные. Дуся не могла встать, ее задние лапы висели плетьми. Дусю забрали зоозащитники, сделали рентген, выяснили, что одна пуля застряла в позвоночнике, а вторая — в брюшной полости. Была необходима тяжелая операция с использованием аппарата искусственной вентиляции легких, какие в Сыктывкаре не делают. Но Дусе вызвались помочь в клинике «Надежда» в Вологде. Волонтеры собрали деньги на дорогу, отправили Дусю в Вологду, где щенку провели операцию.

Конфликт

После операции Дусю поместили в реабилитационный центр «Спасенные души» в Вологде, в котором вызвались помочь покалеченному щенку. Однако с тех пор зоозащитники из Коми не видели собаку. События, которые привели к открытому конфликту, между вологодскими и коми зоозащитниками развивались стремительно.

- Мы перестали получать от руководителя зоозащитной организации Юноны Ильиной какую-либо информацию о состоянии Дуси. На наши многочисленные просьбы сделать актуальное фото или снять Дусю на видео она отвечала уклончиво, ссылаясь на большую занятость. В то же время в чате «Вконтакте» вологодских зооволонтеров Юнона писала о том, что сможет держать Дусю только до сентября, - сообщает зоозащитница Илона Соколова.

Конфликт с каждым днем нарастал, как снежный ком. Взаимные упреки зоозащитников переросли в оскорбления.

- Юнона стала вести себя крайне агрессивно – оскорбляла, обвиняла, писала со своих разных страниц «Вконтакте» о том, что не отдаст собаку, но затем требовала забрать ее немедленно, прекрасно понимая, что у нас уже нет такой возможности, - пишет Илона.

Дуся после операции. Фото Максима Ильина.

Мнение вологодской стороны

В переписке с корреспондентом «КП в Коми» руководитель реабилитационного центра «Спасенные души» Юнона Ильина рассказала, что с щенком все хорошо. Для собаки удалось выбить дорогостоящие препараты, а для реабилитации Дуси созданы все условия - куплен станок для спинальников и беговая дорожка, с щенком работают опытные специалисты. «Она по документам и чипу зарегистрирована на меня», - отметила Ильина.

По ее словам, в Коми продолжают собирать средства для Дуси, хотя в этом нет необходимости. Но сыктывкарцы уверяют, что это не соответствует действительности.

Дусю не отдают

Между тем, в конце июня зоозащитникам Коми удалось получить видео из зоогостиницы «Мадагаскар», где на тот момент содержали Дусю. На кадрах видно, что щенок весь в экскрементах сидел на голом кафельном полу в небольшом вольере в помещении ангарного типа.

Сыктывкарская зоозащитница Илона Соколова выехала в Вологду. Вместе с телевизионщиками телеканала «Русский Север» она поехала в зоогостиницу,чтобы забрать Дусю. Однако собаку ей не отдали, а у гостиницы разразился скандал.

Жители Коми ищут собаку в приюте Вологды.В Вологде полиция проводит проверку по заявлению зоозащитников из Коми. Собаку Дусю спасали всем миром в соседнем регионе, однако помочь ей смогли только в Вологде. Но теперь хозяин пса не может забрать его обратно. Он утверждает, собака содержится в ужасных условиях.

- К тому моменту, как и следовало ожидать, Дусю оттуда уже вывезли в неизвестном направлении, - говорит Илона.

Что дальше?

К удивлению зоозащитников Коми, на сторону вологодцев встал и местный участковый.

- Зоозащитники Вологды считают, что право на владение ими Дусей основывается на наличии ветеринарного паспорта. К нашему удивлению, такое же мнение высказал и участковый, - сообщает Илона.

Зоозащитники из Коми не собираются сдаваться. Обе стороны конфликта работают с полицией и следователями, но пока судьба Дуси остается неизвестной.

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