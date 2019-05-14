В Вологде прооперировали щенка, которого расстреляли в Коми

В Вологде в клинике «Надежда» прооперировали щенка, которого неизвестные расстреляли в Удорском районе. Дуся чувствует себя хорошо, рассказала зоозащитница Екатерина Казаку.

За судьбой щенка по кличке Дуся наблюдают сотни людей. Неделю назад малышку подстрелил из воздушки местный житель в районе дач поселка Благоево. Несколько дней щенок просидел под старой машиной, пока его не заметили местные. Дуся не могла встать, ее задние лапы висели плетями. Все это — на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/708385" frameborder="0"></iframe> У Дуси парализованы задние лапки: собаке нужна помощь.

Дусю забрали зоозащитники, сделали рентген, выяснили, что одна пуля застряла в позвоночнике, в вторая — в брюшной полости. Необходима тяжелая операция с использованием аппарата искусственной вентиляции легких, какие в Сыктывкаре не делают. Но Дусе вызвались помочь в клинике «Надежда» в Вологде.

В итоге, волонтеры собрали деньги на дорогу, отправили Дусю в Вологду, где щенку в понедельник провели операцию.

- Удивительно, но вторая пуля из брюшной полости сама вышла каким-то чудесным образом. Как это возможно? - недоумевает Екатерина Казаку.

Теперь волонтерам предстоит собрать более 26 тысяч рублей, чтобы оплатить проведённую Дусе операцию. После щенка ждет длительная реабилитация. Встанет ли малышка на ноги, пока не известно.

Как помочь?

Волонтеры будут рады любой посильной сумме: карта помощи Сбербанка СБ 4817 7600 7086 1681 или по номеру +79121420632. Волонтеры просят с перечислением делать пометку «Дуся».

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