Полиция Воркуты возбудила уголовное дело на живодера, изувечившего собаку ножом

Полиция Воркуты возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Мужчина, который, по словам очевидцев, искромсал ножом одного пса, а другого - выкинул из окна третьего этажа, помещен в изолятор временного содержания. Об этом сообщает МВД по Коми.

Дознаватели МВД по Воркуте 8 апреля проверили сообщение о жестоком обращении с собаками в заполярном городе. Они выехали на место, опросили свидетелей и предполагаемого живодера. Мужчина признался, что он действительно выкинул собаку из окна третьего этажа. Однако он отвергает обвинение в том, что от его рук пострадала другая собака.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Однако причина довольно неожиданна - нарушение миграционного законодательства. Хозяин собак - выходец из страны ближнего зарубежья - должен был покинуть Россию по требованию, но не сделал этого в означенные сроки.

По ходу проверки дознаватели ОМВД приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным (часть 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ).

- В настоящее время по уголовному делу проводится дознание. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - сообщает источник.

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