«Избивает железным поводком по морде»: жители Корткероса пожаловались в полицию на юную живодёрку

Социальные сети «взорвало» резонансное видео, где подросток бьет собаку по глазам железным поводком. Инцидент произошел в крупном селе Корткерос, которое находится всего в полусотне километров о столицы Коми.

Видео жестокого обращения с животным выложил в местную группу анонимный пользователь. В комментариях к записи вскрылись страшные подробности содержания собаки бойцовской породы. Пса не кормят по несколько дней, иногда не выпускают гулять, но не забывают избивать за малейшую провинность самым изощренным способом. Например, железным поводком по морде. На видео можно заметить, как животное стоически переносит побои. Собака даже боится пошевелиться, чтобы не прогневать истязателя.

Местные жители уже вычислили и хозяйку пса — 27-летнюю Татьяну С. - и «звезду» видео — Валентину (имя изменено). Они спокойно относятся к неожиданно свалившейся «славе». Между тем, местные жители уже узнали адрес хозяйки пса и подростка. Они собираются ломиться в двери и решают, кто может приютить собаку. Несколько человек, в том числе зоозащитники из Сыктывкара, написали заявление в МВД по факту жестокого обращения с животным. К нему они приложили резонансное видео.

Кстати, видео также выложили на паблике с полумиллионной аудиторией «Очень плохие новости». Поэтому о живодерах из Коми знают далеко за пределами республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воркутинка держит кота на короткой шлейке и снимает на видео мучения животного

Зоозащитники уже написали заявление в полицию, чтобы спасти усатого (подробности...)